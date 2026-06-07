Madrid, 7 jun (EFE).- Las temperaturas subirán este domingo de forma generalizada en todo el país, y de una manera notable, con ascensos que pueden ser superiores a los 6 grados, en el interior de la Comunidad Valenciana y en la comarca del Ampurdán, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, y solo en Galicia y en el área cantábrica el paso de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles avanzando de oeste a este.

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La Aemet ha anunciado intervalos de nubes bajas en regiones del tercio este peninsular, Estrecho y Alborán, así como en el norte de las islas Canarias a primeras y últimas horas, y por la tarde nubosidad de evolución en montañas del este, con chubascos ocasionales en el Pirineo oriental que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

Probables brumas y nieblas costeras en Alborán que a primeras horas también podrán afectar a zonas de interior del propio Alborán y del resto del área mediterránea.

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Las temperaturas máximas ascenderán de forma prácticamente generalizada, notablemente en interiores de la Comunidad Valenciana y el Ampurdán, exceptuando Alborán y el Cantábrico, donde descenderán.

Las mínimas también aumentarán en la Península, exceptuando el cuadrante sureste y la fachada oriental, donde no se esperan cambios significativos. Igualmente, sin cambios en las islas.

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Soplará alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del oeste en el Cantábrico y norte de Galicia con posibilidad de algún intervalo fuerte tendiendo a amainar, y viento flojo en el resto; predominará la componente este en regiones del Mediterráneo y las norte y oeste en el resto, arreciando por la tarde en el Ebro, meseta Norte y litorales atlánticos gallegos.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES:

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GALICIA: Intervalos nubosos de nubes altas y de nubosidad baja en el extremo norte, tendiendo a cielo nuboso por el nordeste por la tarde, sin descartar alguna precipitación débil en A Mariña al final. Temperaturas mínimas en ligero descenso salvo en Lugo donde no se esperan cambios; y máximas en ligero ascenso, menos acusado en los litorales. Viento flojo variable al principio, tendiendo a componente norte por la tarde. En litorales del norte virando a oeste a partir de la tarde.

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ASTURIAS: Cielo nuboso al principio, con predominio de nubes bajas, que podrían dar lugar a brumas y nieblas locales, tendiendo a intervalos nubosos de nubes altas en el centro y el litoral, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en la cordillera por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso generalizado, siendo localmente notable en la Cordillera oriental. Viento flojo de componente este al principio, tendiendo a componente noroeste; moderado en litoral en la primera mitad.

CANTABRIA: Intervalos de nubes altas por la mañana, tendiendo a nuboso con nubes bajas por la tarde, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en Liébana. Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas en ascenso generalizado, que será notable en el interior. Viento flojo variable, tendiendo a componente norte en el litoral por la tarde y con intervalos de moderado en horas centrales.

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PAÍS VASCO: Nuboso con nubes bajas en el sur al principio e intervalos de nubes altas en el resto. Por la tarde, nubosidad de evolución en el interior, tendiendo a nuboso al final. Temperaturas con pocos cambios en las mínimas y máximas en ascenso, que será notable en el interior. Viento flojo variable al principio, tendiendo a componente norte en la mitad norte y a componente sur en Araba. En el litoral flojo a moderado del este virando a norte en horas centrales y a oeste al final.

CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas en la Cantábrica y estremo nororienta por la mañana y de evolución diurna en el sureste. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el norte y en ligero ascenso en el sur y máximas en ascenso. Viento del noreste girando a suroeste, flojo con algunos intetervalos moderados.

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NAVARRA: Intervalos de nubes bajas matinales en La Ribera y el oeste, e intervalos de nubes altas en el resto, con aparición de nubosidad de evolución durante la tarde. No se descartan brumas matinales y vespertinas en Urbasa, y algún chubasco ocasional y disperso en el área pirenaica durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso en La Ribera, con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en ascenso generalizado y notable, que será ligero o moderado en la Ribera Baja. Viento flojo variable, tendiendo a moderado de sureste.

LA RIOJA: Poco nuboso, con algún intervalo de nubes bajas por la mañana en la Rioja Alta y nubosidad de evolución diurna en la sierra. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso en el valle y máximas en ascenso. Viento variable, flojo con algún intervalo moderado.

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ARAGÓN: Cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en Pirineos y sistema Ibérico, donde no se descartan chubascos aislados ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a sur y sureste moderado.

CATALUÑA: Cielo poco nuboso con intervalos matinales dispersos de nubes bajas en el litoral y prelitoral. En el Pirineo, nubosidad de evolución diurna con probabilidad de chubascos ocasionalmente con tormenta por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, con intervalos de norte moderado en el extremo nordeste a primeras horas, predominando por la tarde la componente sur flojo a moderado.

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EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso. Viento de componentes norte y oeste, flojo.

MADRID: Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas de madrugada y, a partir del mediodía, alguna nubosidad de evolución diurna en la Sierra y en los páramos del sureste. Temperaturas en ascenso. Viento flojo variable, con predominio de la componente sur en horas centrales.

CASTILLA - LA MANCHA: Poco nuboso con intervalos de nubes altas, acompañadas de madrugada de nubes bajas en el sureste y, en horas centrales, de nubosidad de evolución, principalmente en áreas de montaña. Aunque con baja probabilidad, no se descartan chubascos vespertinos débiles y aislados en la cuenca del Alto Tajo y las Sierras de Alcaraz y Segura; podrían ir acompañados de tormentas que, puntualmente, podrían ser secas. Probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en el sur de la Serranía de Cuenca y en las Sierras de Albacete. Ligera calima en el tercio sur. Temperaturas en aumento, salvo en el sureste, donde se mantienen sin cambios o en descenso en general ligero. Viento flojo o moderado de componente sur; soplará con más intensidad por la tarde, cuando podrán registrarse rachas fuertes en la mitad este, particularmente en zonas de las Manchas conquense y albaceteña.

COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos matinales de nubes bajas y nubosidad de evolución diurna en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso en el interior de Valencia y en el resto sin cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde la componente este con intervalos de moderado.

MURCIA: Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales. Temperaturas con pocos cambios o localmente en descenso. Vientos del este, moderados en el litoral y flojos con intervalos moderados en el interior.

ISLAS BALEARES: Intervalos de nubes medias y altas tendiendo por la tarde o noche a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios o en ascenso. Viento flojo a moderado del este y nordeste con algún intervalo de brisa en Mallorca por la tarde.

ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales. Intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo occidental y en el área del Estrecho, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, posibles por la tarde también en las sierras orientales. Temperaturas en ascenso, localmente sin cambios. Vientos de componente este moderados a fuertes en el Estrecho y el litoral almeriense y flojos variables en el resto.

CANARIAS: Nuboso en el norte de las islas montañosas por debajo de 900-1.100 metros, así como en el oeste de las islas más orientales, sin descartar lloviznas ocasionales principalmente en medianías y durante la madrugada y al anochecer, abriendo algunos claros durante la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso en general en cumbres y en las mínimas de medianías sur y oeste de las islas centrales y con pocos cambios en el resto de zonas. Alisio con intervalos de fuerte y probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, así como en la fachada sur del área metropolitana en Tenerife por la tarde, predominando las brisas en costas sur de las islas montañosas. EFE