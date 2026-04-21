El PSOE defiende el derecho a criticar decisiones judiciales sin dejar de respetar la separación de poderes

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido el derecho a criticar decisiones judiciales sin dejar de respetar el principio de separación de poderes, y cree que impedirlo sería negar la democracia.

Así ha respondido en el Congreso al ser preguntado por las palabras del comisario europeo de Democracia y Justicia, el irlandés Michael McGrath, en un Desayuno Informativo de Europa Press, acerca de la necesidad de preservar la separación de poderes para reforzar la confianza de los ciudadanos.

En rueda de prensa, Patxi López ha querido dejar claro que criticar una decisión judicial, como lo que hizo el ministro Félix Bolaños contra la instrucción del juez Juan Carlos Peinado y el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno, "no quiere decir que no se respete la separación de poderes".

"Estaría bueno que no se pudieran criticar decisiones, eso sería que lo que no respetas es la democracia", ha apostillado el portavoz socialista.