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Educación revisará antes del verano el número de alumnos en las aulas de 0 a 3 años

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Madrid, 21 abr (EFE).- El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes revisará antes del verano el decreto que regula el número de alumnos máximo que debe haber en las aulas de 0 a 3 años, con el fin de rebajarlas y conseguir "una mejora de la calidad educativa".

A través de un comunicado, el Ministerio se ha comprometido a modificar las ratios actuales del primer ciclo de Educación Infantil que en algunos casos llega a los 8 bebés por aula en menores de 1 año, después de las movilizaciones que protagonizan las profesionales de las escuelas infantiles.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, se reunió recientemente con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) y ha mostrado su disposición a dar una solución a sus reivindicaciones de mejoras laborales.EFE

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