Temas del día de EFE España del martes 21 de abril de 2026

JUICIO ÁBALOS

Madrid - El Tribunal Supremo reanuda el juicio al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presunta corrupción en la adjudicación de material sanitario durante la pandemia con las testificales del ex jefe de Gabinete de la exministra Reyes Maroto, Juan Ignacio Bidart; el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez y el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano.

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JUICIO KITCHEN

Madrid - La Audiencia Nacional prosigue el juicio por la trama Kitchen, presunta operación parapolicial orquestada por el Ministerio del Interior durante la etapa de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, quien ha dicho ante el tribunal que, cuando estaba en prisión preventiva en 2013, encargó a un preso borrar audios "relacionados" con Rajoy.

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CRISIS VIVIENDA

Madrid - El Gobierno lleva al Consejo de Ministros la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros y blinda la protección permanente de las viviendas financiadas con recursos estatales.

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LEY DOCENCIA

Madrid - El Consejo de Ministros prevé aprobar el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia, que, entre otras medidas, contempla disminuir el número de estudiantes por clase y una rebaja de la jornada lectiva del profesorado.

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GOBIERNO EXTREMADURA

Mérida - La candidata del PP María Guardiola presenta su programa de gobierno para esta legislatura, tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox, en un discurso que abre su debate de investidura como presidenta de la Junta de Extremadura.

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ESTHER LÓPEZ

Valladolid - Este martes se espera conocer el resultado del análisis de las muestras tomadas en el registro del sótano hallado en el chalé de la familia del investigado en el caso de Esther López, hallada muerta el 5 de febrero de 2022 en Traspinedo (Valladolid), lo que permitirá saber si se han encontrado o no restos de la joven.

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Entrevista)

San Sebastián - Román Orús, el único español seleccionado para integrar el Panel Científico Internacional sobre Inteligencia Artificial de la ONU, compara el impacto de la IA con "el nacimiento de la bomba atómica", y advierte de que esta tecnología no puede dejarse "simplemente suelta" y necesita una regulación internacional que garantice su uso para "hacer el bien". Carlos López Izquierdo

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TERRORISMO DESAPARECIDOS

Vitoria - Las desapariciones de tres jóvenes gallegos en 1973 en Francia a manos de ETA y la del empresario Publio Cordón, cuyo rastro se perdió en 1995 tras ser secuestrado por los Grapo, son algunos de los casos recogidos en la exposición del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo 'Ausencias presentes. Desaparecidos por terrorismo en España'.

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CINE MONTAJE (Entrevista)

Madrid - Pedro del Rey (Madrid, 1931) ha montado algunas de las mejores películas de la historia del cine español e incluso mundial si se considera su trabajo en 'Viridiana' y 'Tristana' de Luis Buñuel, quien le regaló su propio reloj Rólex. "Desde entonces no me lo he quitado", cuenta a EFE este técnico que hizo un arte de su oficio.

(Texto a las 9:15. 939 palabras) (Foto)

DÍA LIBRO

Barcelona - Si un regalo te sorprende se convierte en doble obsequio y conseguirlo además en el Día del Libro es un plus que se puede lograr con algunos "libros raros" o, digamos, inesperados, como un atlas sobre islas remotas, un estudio sobre la 'mierdificación' de la sociedad o el relato científico de un falso viaje a Marte. Sergio Andreu

(Texto) (Foto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022741337)

TEATRO REAL

Madrid - El presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, el director general, Ignacio García-Belenguer, y el director artístico, Joan Matabosch, presentan las óperas, conciertos y actuaciones líricas de la temporada 26/27 del coliseo madrileño.

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JOYAS VERDURA

Calahorra (La Rioja) - Pendientes, collares, pulseras y broches elaborados con verduras frescas, deshidratadas o preservadas son algunas de las joyas originales que presentan el joyero Jesús Ángel Ruiz y el cocinero Esteban Alegría, dentro de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, que se celebran en la ciudad riojana de Calahorra.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de MInistros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. (Texto) (Foto)

10:00h.- Pamplona.- COMISIÓN KOLDO NAVARRA.- Comparecencia de Lourdes Goicoechea Zubelzu, exconsejera de Economía, en la comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno de Navarra. Parlamento de Navarra. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. (Texto)

10:30h.- Madrid.- AUDIENCIAS REY.- El rey recibe en audiencia a la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, y a los comités de dirección de Nokia España, Philips Ibérica y Heineken España. Palacio de la Zarzuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- La Comisión de Interior debate y vota una proposición no de ley de ERC sobre la accesibilidad y transparencia del Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI) a efectos de la recuperación y preservación de la memoria democrática. Congreso.

11:00h.- Madrid.- AECID SENADO.- El director de la AECID, Antón Leis, comparece en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado. (Texto)

11:30h.- Berrioplano (Navarra).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, presiden el acto organizado con motivo de la Declaración del Fuerte de San Cristóbal como Lugar de Memoria Democrática. Fuerte de San Cristóbal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Valladolid.- PREMIOS CASTILLA Y LEÓN.- Entrega de los premios Castilla y León con motivo del Día de la Comunidad el 23 de abril, que este año han recaído en la formación Nuevo Mester de Juglaría, la Asociación Proyecto Hombre, y el poeta Tomás Sánchez Santiago, entre otros. Centro Cultural Miguel Delibes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Sala Mañanós del Senado. (Texto)

12:00h.- Madrid.- CONGRESO JUNTA.- Reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. Ruedas de prensa de los grupos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- El pleno del Congreso debate una moción de Podemos sobre la guerra y una de Vox sobre las prioridades de las políticas públicas, entre otras iniciativas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión plenaria en el Senado, que comienza con las preguntas e interpelaciones del control al Gobierno, que tendrá que responder a la oposición sobre asuntos como la corrupción, la regularización de migrantes, el estado de las infraestructuras, las medidas económicas para frenar el aumento de precios del combustible o las críticas a los jueces. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Mérida.- GOBIERNO EXTREMADURA.- Primera jornada del debate de investidura de María Guardiola. Asamblea de Extremadura. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Barcelona.- CREUS SANT JORDI.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, entrega la Creu de Sant Jordi a 20 personalidades y 10 entidades que han destacado en la defensa de la identidad de Cataluña o en el ámbito cívico y cultural. MNAC. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA COMERCIO.- El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publica la balanza comercial hasta el mes de febrero de 2026. (Texto)

9:30.- Madrid.- ENERGIA RENOVABLE.- Reunión anual de WindEurope 2026, principal foro técnico y comercial de la industria eólica en Europa, en el que interviene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Discurso a las 13:00). IFEMA. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Madrid.- BANCOS CENTRALES.- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, participa en un desayuno informativo organizado por el diario La Razón. La Razón - C. de Juan Ignacio Luca de Tena, 17. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) presenta el balance y perspectivas del sector aéreo para el verano. Sede de CEOE. Sala PBA. Diego de León, 50. (Texto)

10:00h.- Madrid.- MOVILIDAD URBANA.- La secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes, Sara Hernández del Olmo, participa en la presentación de un estudio sobre la movilidad en las ciudades. Sede de la CEOE. Diego de León, 50.

12:20h.- Getafe (Madrid).- PP INFRAESTRUCTURAS.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura el acto sobre infraestructuras ‘Pagas más, recibes menos’ que se celebra en la Cooperativa Madrileña de Ferreteros Cooperativa Madrileña de Ferreteros. Calle Rosalind Franklin, 30. (Texto)

15:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El pleno del Congreso debate la toma en consideración de la proposición de Ley del PP de medidas para el impulso del desarrollo urbano y la vivienda. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Granada.- GOBIERNO TECNOLOGÍA.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita la empresa Dasware Technologies (Solo gráficos). Parque Tecnológico de Salud de Granada. (Foto)

18:30h.- Madrid.- IBEROAMÉRICA EMPRESAS.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en el acto de presentación del Barómetro Empresarial Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en Casa de América, en Madrid. A su llegada (18:15 h.), atiende a los medios de comunicación.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- UE JUSTICIA.- El comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, participa en un encuentro con medios. Hyatt Regency Hesperia. Pº Castellana, 57. (Texto).

10:00h.- Madrid.- JUICIO PÚNICA.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio del caso Púnica contra el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y otros trece procesados por la supuesta contratación irregular para fiestas locales entre 2004 y 2013 de Waiter Music. C/ Génova. (Texto)

10:00h.- A Coruña.- JUICIO LOTERÍA.- Juicio contra un lotero y su hermano, delegado provincia de Loterías en A Coruña, por una Primitiva de 4,7 millones de euros que el primero dijo haber encontrado en su administración en 2012. Audiencia Provincial. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- JUICIO ÁBALOS.- El Tribunal Supremo retoma el juicio al ex ministro José Luis Ábalos, a su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presunta corrupción en la adjudicación de material sanitario durante la pandemia de covid. Tribunal Supremo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Madrid.- CONGRESO INTERIOR.- La Comisión de Interior del Congreso debate varias proposiciones no de ley, entre ellas, las relativas al uso de armas no letales por parte de las unidades marítimas de la Guardia Civil, las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la UE o la mejora del sistema de cita previa para solicitudes de asilo. Congreso. (Texto)

11:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Constitución de una ponencia para el análisis en el marco de la política de seguridad nacional del proceso de regularización de inmigrantes. Congreso.

12:00h.- Vitoria.- TERRORISMO DESAPARECIDOS.- El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo presenta la exposición 'Ausencias presentes. Desaparecidos por terrorismo en España'. Centro Memorial (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Madrid.- SEGURIDAD CIUDADANA.- El Pleno del Congreso debate una proposición no de Ley del grupo popular para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana causada por el incremento de uso de armas blancas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- JUICIO KITCHEN.- La Audiencia Nacional prosigue el juicio por la trama de corrupción Kitchen, presunta operación parapolicial orquestada por el Ministerio del Interior durante la etapa de Mariano Rajoy para espiar y sustraer información al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Audiencia Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

09:00h.- València.- SALUD MUJERES.- Congreso internacional Microbes in Women’s Health 2026, que reúne a especialistas en fertilidad, embarazo, menopausia e innovación biomédica para abordar el papel del microbioma en la salud de la mujer. Palau de la Música, Paseo de la Alameda, 30. (Texto)

10:00h.- Ibiza.- CRISIS VIVIENDA.- El Ayuntamiento de Ibiza ejecuta el desalojo de las personas residentes en el asentamiento de infraviviendas de Sa Joveria amparado en razones de seguridad, salud pública y seguridad. Sa Jovería. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:15h.- Bilbao.- CAMBIO CLIMÁTICO.- Apertura del encuentro europeo 'LIFE Platform Meeting on Climate Strategic Integrated Projects', que reunirá a representantes de 24 proyectos europeos del programa LIFE de acción climática. Palacio Euskalduna. (Sala 2 Exterior).

10:30h.- Madrid.- PALESTINA INFANCIA.- La jefa de la oficina de Unicef en Gaza, Sonia Silva, explica en rueda de prensa la situación "crítica" de los niños en la Franja. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- ASUNTOS SOCIALES.- La Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Senado se reúne para escuchar la comparecencia del presidente de la Plataforma Defensa Digital TuLotero y debatir varias mociones sobre el IMSERSO, la protección de los consumidores frente a las malas prácticas comerciales en las comunicaciones a distancia y la alimentación saludable en hospitales y residencias. Senado.

10:30h.- Madrid.- RTVE VIVIENDA.- La vivienda es el tema central de tres programas de RTVE, que se presentan este martes: 'Se nos ha ido de las manos', 'En Portada', que hará una entrega especial sobre esta temática, y el proyecto informativo digital 'Para entrar a vivir'. Torrespaña. C/ Alcalde Sainz de Baranda, 92.

11:30h.- Madrid.- ESCUELAS INFANTILES.- Las Federaciones de Enseñanza y de Servicios a la Ciudadanía de CCOO presentan las movilizaciones de ámbito estatal que CCOO desarrollará en el sector del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). C/ Fernández de la Hoz, 12. (Texto)

15:00h.- Madrid.- SANIDAD REPRODUCCIÓN.- El pleno del Congreso debate y vota la proposición de ley del grupo parlamentario socialista de modificación de la regulación sobre la crioconservación de ovocitos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

15:00h.- Madrid.- MATRIMONIO FORZADO.- El pleno del Congreso debate una proposición no de ley del grupo parlamentario socialista para impulsar la erradicación del matrimonio forzado a nivel global. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- PROTECCIÓN CONSUMIDORES.- El pleno del Senado debate una moción sobre las acciones del Ministerio de Derechos Sociales para la protección de los consumidores ante la prestación de servicios básicos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- València.- DANA JUVENTUD.- El Consejo de la Juventud de España (CJE) presenta el informe 'Organizar lo urgente. Juventud y acción colectiva ante emergencias climáticas: El caso de la dana'. CaixaForum, c/ Eduardo Primo Yúfera, 1A. (Texto)

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles. (Texto) (Infografía)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Calahorra (La Rioja).- JOYAS VERDURA.- Presentación de la colección de joyas de verduras de las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura, creadas por el joyero Jesús Ángel Ruiz y el cocinero Esteban Alegría. Mártires, 10. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- FUNDACIÓN CANAL.- Con motivo del 175 aniversario de Canal de Isabel II y los 25 años de la Fundación Canal, la fundación presenta 'Volver a Mirar', la propuesta de la fotógrafa y artista visual Rosa Muñoz. Fundación Canal. C/ Mateo Inurria, 2. (Texto)

10:30h.- Madrid.- CÓMIC NOVEDADES.- Rueda de prensa online con el dibujante Edward Ross, autor de 'Cómo construir una novela gráfica'. (Texto)

11:00h.- Santander.- PALACIO FESTIVALES.- La zarzuela 'La Revoltosa' llega a la programación del Palacio de Festivales de Cantabria este viernes y sábado y sus protagonistas hablan en rueda de prensa de la obra. Sala María Blanchard del Palacio de Festivales. (Texto)

11:00h.- Zaragoza.- PINTURA ROMÁNTICA.- Fundación Ibercaja presenta la exposición 'Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX'. Palacio de Larrinaga. Calle Miguel Servet, 123.

11:30h.- Barcelona.- FESTIVAL GREC.- La directora del Grec Festival, Leticia Martín Ruiz, y el concejal de Cultura e Industrias Creativas, Xavier Marcé, presentan este martes la programación de la edición de 2026. Teatro Grec. Passeig Santa Madrona s/n. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- TEATRO REAL.- El presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, el director general, Ignacio García-Belenguer, y el director artístico, Joan Matabosch, presentan la temporada 26/27 del Teatro Real. Teatro Real. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- El escritor mexicano Gonzalo Celorio deposita un legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes a dos días de recibir el Premio Cervantes 2025 y mantendrá un coloquio con Luis García Montero. Instituto Cervantes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Villaviciosa (Asturias).- GASTRONOMÍA FABADA.- Final del concurso 'La Mejor Fabada del Mundo', que alcanza su 16 edición. La Casona de Amandi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- DÍA LIBRO.- El escritor mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, comienza la tradicional lectura continuada del Quijote, uno de los principales actos en torno al Día del Libro, que se prolongará durante cerca de 40 horas ininterrumpidas, hasta el 25 de abril. Círculo Bellas Artes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:30h.- Sevilla.- TOROS SEVILLA.- Undécima corrida de abono de la Feria de Abril de Sevilla. José María Manzanares, Talavante y Daniel Luque lidian toros de Núñez del Cuvillo. Plaza de la Maestranza. (Texto) (Foto)

19:00h.- Valladolid.- PREMIO DELIBES.- Los periodistas Íñigo Domínguez y Alfonso Armada reciben el XXIX Premio Miguel Delibes en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Teatro Zorrilla. (Texto) (Foto)

20:00h.- València.- CULTURA SERIES.- LABdeseries, el festival de series de Valencia, inaugura su séptima edición con una charla entre los escritores Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina. La Filmoteca, plaza del Ayuntamiento, 17.

EFE

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