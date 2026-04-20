Seis migrantes subsaharianos entran en Ceuta tras saltar la doble valla fronteriza

Ceuta, 20 abr (EFE).- Seis migrantes subsaharianos han accedido ilegalmente a Ceuta en las últimas horas tras saltar el doble vallado fronterizo que separa la ciudad de Marruecos sin ser detectados.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la alta presión migratoria que mantiene la ciudad este año, tanto por mar como por tierra, se ha incrementado en las últimas semanas y en las últimas horas han accedido hasta seis migrantes, todos ellos subsaharianos.

Los seis jóvenes han entrado por un punto intermedio de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre, dirigiéndose posteriormente al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) donde han sido acogidos.

Según los datos del Ministerio del Interior, los accesos por vía terrestre, que incluyen los que se realizan a nado, han aumentado en Ceuta un 350 % al pasar de los 437 del pasado año a los 1.968 de este 2026 hasta mediados del presente mes de abril

La Delegación del Gobierno ha destacado que en los últimos días se ha procedido a acelerar el traslado de personas en el CETI hacia centros de acogida de la península, lo que ha permitido reducir la estancia de más de 1.000 migrantes a unos 600 en poco más de un mes y medio. EFE