Retrasos en los trenes de alta velocidad Madrid-Andalucía por incidencia en una maquinaria

Madrid, 20 abr (EFE).- Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía están registrando retrasos por una incidencia en una maquinaria de vía.

Así lo ha indicado este lunes en el administrador de la infraestructura ferroviaria Adif en la red social "X".

Desde la empresa pública señalan que se está trabajando para solucionar esta incidencia con la mayor brevedad posible.

Hace 16 horas, también se registraron demoras en los servicios comerciales de alta velocidad de la línea Madrid-Andalucía debido a una incidencia en la infraestructura entre Mora y La Sagra que afectó a trenes de Renfe AVE y Avant.

Hace escasamente una hora, Renfe indicó en la citada red social que la incidencia se encontraba solucionada. EFE