Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 20 de abril

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oro es un refugio financiero clave para personas y empresarios que buscan protegerse de la inflación. En escenarios de incertidumbre, los inversores tienden a trasladar su capital a activos considerados seguros, como el dólar estadounidense o los metales preciosos.

Durante 2025, el oro ha alcanzado nuevos récords de cotización, impulsado principalmente por la baja de la inflación en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

La compra de oro físico, como lingotes y monedas, sigue siendo una de las estrategias más comunes entre quienes buscan invertir en este metal. Dado que su precio cambia constantemente, es esencial seguir su evolución de forma regular.

A continuación, informamos del precio del oro hoy, lunes 20 de abril, en España.

Los últimos movimiento en el precio del oro

El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El metal se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 131,13 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 129,45 € y el máximo de 132,18 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 131130 €.

Por qué es un activo de refugio

Invertir en metales preciosos se presenta como una alternativa sólida en tiempos de incertidumbre económica, debido a que su valor tiende a ser menos volátil en comparación con otros activos. Es posible adquirir oro tanto de forma presencial como en línea, siempre a través de entidades certificadas.

Según Business Insider, el oro conserva un valor intrínseco que representa el coste de vida general y, habitualmente, su precio evoluciona de manera inversa al mercado bursátil. Por ello, en periodos de crisis económicas, su valor tiende a incrementarse.

Este metal destaca por su durabilidad y no puede ser pirateado ni eliminado. Actualmente, las formas más comunes de invertir en oro son la compra física y la inversión en valores respaldados en oro, como fondos, acciones o futuros.

El oro físico se comercializa principalmente en forma de lingotes o monedas acuñadas, los cuales pueden variar en tamaño pero siempre incluyen un sello que certifica su pureza, origen y peso.

La incertidumbre global y el oro

Cuando la incertidumbre en los mercados globales baja, los operadores comienzan a destinar el dinero hacia otros activos (REUTERS/Ajay Verma)

El precio del oro ha alcanzado nuevos máximos en 2025, impulsado por un clima de incertidumbre global que se intensificó con la reelección de Donald Trump y el endurecimiento de su política comercial contra China. La implementación inmediata de medidas arancelarias por parte del mandatario estadounidense ha reactivado temores en los mercados, donde la volatilidad se ha vuelto protagonista.

Según datos recientes recogidos por Bloomberg, la demanda del metal precioso continúa en aumento, en gran parte gracias a la mayor compra por parte de bancos centrales de distintos países. En línea con esta tendencia, Goldman Sachs anticipa que la cotización del oro seguirá en ascenso debido al renovado interés por activos considerados seguros.

Lina Thomas, estratega de materias primas de la firma, señaló que los inversionistas suelen recurrir al oro como refugio en tiempos de turbulencia económica, aunque su atractivo disminuye cuando el panorama se estabiliza.

Actualmente, el oro se posiciona como el activo refugio con mayor capitalización del mundo, por encima de gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Nvidia. No obstante, la reciente valorización de bitcoin ha abierto el debate sobre si la criptomoneda podría asumir un rol similar en el futuro financiero global.