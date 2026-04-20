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El TSJIB anula parte del currículum de primaria en Baleares y obliga al Govern a modificar la regulación de Religión

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El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha anulado el artículo 8 del currículum de primaria y obliga al Govern a introducir cambios en la regulación de la asignatura de Religión.

El tribunal ha estimado así un nuevo recurso de Escuela Católica y los obispados de Mallorca, Menorca e Ibiza, tras una anterior referida a la educación secundaria.

En un comunicado, la entidad ha admitido que el Ejecutivo ya ha corregido parcialmente la regulación, aunque han asegurado que se han "visto obligados" a impugnar los nuevos decretos de primaria, secundaria obligatoria y bachillerato por, entre otra otras cuestiones, contener una referencia a la oferta de la asignatura de Religión que es "abiertamente contraria a la legislación estatal".

La patronal ha lamentado tener que acudir a los tribunales de forma reiterada para impugnar regulaciones normativas que vulneran los derechos de sus centros y de las familias.

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