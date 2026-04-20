Yerai Cortés, orgullo de flamenco alicantino y de llevarse el género "a algo muy popular"

Javier Herrero.

Madrid, 20 abr (EFE).- Cuando Pucho Álvarez (C. Tangana) lo convirtió en el centro de su exitoso documental 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', toda la vida de este joven músico, sus sentimientos y su familia, se convirtieron en algo público, de ahí el título de su nuevo disco, 'Popular', que además lo es por contribuir a devolver el flamenco al pueblo.

"Me siento muy orgulloso del sonido de este trabajo. Se ha conseguido algo superinteresante, más que nada por Harto Rodríguez, con el que he hecho el disco, que se ha llevado el flamenco a algo todavía muy popular y crudo; eso me lo hace reconocible y me gusta", ha afirmado el artista alicantino en una entrevista con EFE tras su publicación.

Responde desde la icónica escuela madrileña de flamenco Amor de Dios, entre un dispositivo preparado para la promoción lleno de páginas que simulan la portada de un periódico, el 'Popular', con su cara o su nombre como protagonista de las noticias. "Es porque sentía que, con la película, se han popularizado todos mis sentimientos, mi vida y mi familia", explica.

A 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' le siguió un disco del mismo nombre, su debut, publicado en 2024. Dos años después llega este trabajo hecho desde otro lugar, no solo porque no haya habido una cámara siguiendo el proceso, sino porque en un momento dado se rompió "el 90 por ciento de un dedo de la mano izquierda con una copa de cristal".

"No sabía cuándo iba a ponerme bien como para tocar la guitarra con esa precisión que necesito. Al final tardé siete meses, menos de lo que pensábamos, pero coincidió con el inicio de la composición y me hizo hacerlo desde un lugar distinto, de ahí que haya mucha canción y mucha letra", señala.

Una de las cosas que llama mucho la atención de hecho es el formato. A su guitarra lo acompaña un coro de seis voces y palmas, seis mujeres en concreto. "Había algo bonito en que no hubiera cantantes y eso también lo hace popular", alega.

"Antes de hacer carrera en solitario me he dedicado toda la vida al acompañamiento y al tablao. Soy muy fan de ese mundo y me gustaba mucho la forma diferente en que se tocan las palmas allí. Cuando la emoción llega a un momento álgido, todo el mundo corea, como cuando la gente va a misa o a un estadio. Yo me quedaba con esa emoción y quería que sucediera en el proyecto", añade.

Uno de esos momentos de exaltación podría ser cuando una voz proclama "¡Viva el castillo de Santa Bárbara!", uno de los símbolos de su Alicante natal, al que dedica en este disco tres de los cortes, todos hilados: la taranta en honor de su ciudad, las cantiñas de 'Ni en los puertos italianos' y 'Ni en los cafés parisinos' en clave de bulerías festeras.

"He estado investigando bastante, porque hay muchos estilos que pertenecen a tierras como Jerez, a Sevilla, a Málaga... En Alicante hay muchos artistas, pero no deja de ser casi un lienzo en blanco esa estética en el flamenco, por eso he querido incluirlo mucho", argumenta, feliz de hacer patria chica.

Revela que otros dos temas aparecen unidos por un hilo invisible y un sutil homenaje al bolero clásico de Los Panchos 'Si tú me dices ven', la bella 'Como decían los maestros' y 'Lo dejo todo', siguiendo la estructura de una farruca libre al inicio y una segunda parte acompañada del baile.

Son en total 13 cortes que hacen bueno el título del álbum en su acepción de música popular o pop porque en prácticamente todos los casos rondan los 3 minutos o no llegan, una cuestión de escucha generacional. "Lo tengo siempre muy en cuenta porque hago música como a mí me gusta escucharla y no me van los temas largos", admite.

Con su mezcla de respeto a la tradición y ciertas audacias, a menudo se le presenta como una de las figuras flamencas llamadas a modernizar el género y abrirlo a públicos más jóvenes, casi como un elegido.

"No me siento esa persona. Siento más que somos muchos, todos a la vez: Israel Fernández, María Terremoto, Ángeles Toledano... Todos perteneciendo a este movimiento en el que cada uno aporta lo que puede y lo que tiene", afirma este músico que también ha querido hacer un disco popular porque "el flamenco es la música del pueblo, la que nos pertenece a todos". EFE

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