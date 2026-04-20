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Feijóo defiende que Corina Machado no se viera con Sánchez por su "compadreo" con Maduro

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Madrid, 20 abr (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha defendido este lunes la "coherencia" de la líder opositora en Venezuela, María Corina Machado, al haber declinado reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por considerar que no tiene ningún sentido mantener un encuentro con quien ha "compadreado" con el régimen de Nicolás Maduro.

Feijóo ha hecho esta afirmación a los periodistas a la entrada de un desayuno informativo protagonizado por Machado y presentado por el expresidente del Gobierno, Felipe González.

El presidente del PP ha incidido en que la líder opositora venezolana ya ha explicado "muy bien" que cuando viene a España carece de sentido reunirse con Sánchez, porque ha "compadreado" con el régimen de Maduro y "sigue todavía compadreando".

Ha recordado en este sentido que España ha pedido que se levante la suspensión de las sanciones de la Unión Europea al gobierno presidido ahora por Delcy Rodríguez.

"Eso es incompatible con la democracia y es incompatible con la coherencia de un país occidental que cree en la democracia y la libertad de expresión", ha advertido Feijóo, para quien María Corina Machado ha sido "coherente con lo que ha dicho, coherente con lo que hace y coherente con lo que ha sufrido".

Preguntada por los insultos y gritos en contra de Delcy Rodríguez este sábado en la madrileña Puerta del Sol, ha respondido que no está a favor de cánticos ni de insultar a nadie, pero ha añadido que "lo que sí es evidente es que hay personas que insultan y después les molesta ser insultadas".

"Yo no estoy de acuerdo ni con los que insultan ni con los que son insultados", ha aseverado. EFE

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