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Los análisis de las muestras del registro del chalé en el caso Esther López estarán mañana

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Burgos, 20 abr (EFE).- El resultado del análisis de las muestras tomadas en el registro realizado el jueves y el viernes al sótano hallado en el chalé de la familia del único investigado en el caso de Esther López, hallada muerta el 5 de febrero de 2022 en Traspinedo (Valladolid), estarán listos este martes y permitirán saber si se han hallado o no restos de la joven.

Así lo ha explicado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que a preguntas de los periodistas en Burgos ha recordado que Policía Científica y la UCO de la Guardia Civil tomaron muestras del lugar, un sótano con un nivel freático alto en el que había tanto agua como humedad, y que se están analizando en el laboratorio.

"Mañana tendremos los resultados", ha afirmado, que determinarán si entre esas muestras tomadas durante las más de quince horas de inspección se han hallado o no restos orgánicos de Esther López, que desapareció el 13 de enero de 2022 y fue hallada muerta en una cuneta el 5 de febrero de ese mismo año.

"Vamos a esperar a los resultados de laboratorio a ver si pueden darnos alguna pista o alguna información más sobre si, efectivamente, en ese hueco estuvo en algún momento Esther López", ha señalado el delegado.

Ha recordado que fue una llamada realizada por los nuevos propietarios de la vivienda la que alertó de que, durante las obras de rehabilitación que estaban acometiendo, habían encontrado un sótano -de unos 12 metros cuadrados- en una habitación, cuyo acceso estaba sellado.

La Guardia Civil puso en conocimiento del juzgado el hallazgo, así como la necesidad de investigarlo en el marco de la causa abierta por la muerte de Esther López, de modo que la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid, encargada de la instrucción, autorizó el registro.

Equipos especializados de la Guardia Civil, entre ellos, miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) estuvieron trabajando durante más de quince horas, en las jornadas del jueves y el viernes, inspeccionando el sótano y tomando muestras para su envío a laboratorio.

Una vez que llegue el informe con los resultados de la toma de muestras y que los conozca la titular del juzgado, se devolverá el caso a la Audiencia Provincial de Valladolid, donde ya se encontraba antes del hallazgo, para que fije el señalamiento del juicio, que se desarrollará con jurado popular. EFE

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