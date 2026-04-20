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Gordillo (Vox) dice que la prioridad nacional busca evitar problemas de presión migratoria

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Mérida, 20 abr (EFE).- El diputado de Vox en Extremadura Ángel Pelayo Gordillo ha afirmado que el concepto de prioridad nacional, que figura en el pacto de gobierno con el PP, busca evitar "problemas" derivados de la "presión migratoria" ante una política de "puertas abiertas" que es "absolutamente suicida" y que lleva al "caos social".

Gordillo ha hecho estas declaraciones a las puertas de la Cámara autonómica en Mérida, donde se hizo público el pasado jueves el acuerdo de gobierno de PP y Vox en Extremadura, por el que además él volverá a ser nombrado senador por designación autonómica para lo que renunciará a su acta el popular Laureano León.

Cuestionado por los acuerdos de ese pacto que puedan chocar con la ley o que trasciendan las competencias autonómicas, ha precisado que llegarán "hasta el límite" en esas competencias y ha admitido que en lo que no dependa de la Junta "no podremos entrar".

En este sentido, también ha puesto coto al concepto de prioridad nacional al afirmar que lo implementarán hasta donde puedan y siempre que "esté acorde con la ley", así como ha insistido en que no renunciarán a él y lo van "a poner en pie".

Un concepto que, según dice, se está imponiendo en Europa y que "no se trata de excluir a nadie, sino de que nosotros primero".

En este sentido, ha defendido la prioridad en la prestación de los servicios públicos a los contribuyentes españoles y extremeños que pagan sus impuestos frente a quien "nunca ha cotizado" y llega a España "sin ningún tipo de orden ni concierto" porque, a su juicio, no hay recursos ni capacidad de atención para todos.

"Los 11 diputados de Vox estamos para proteger los derechos de los extremeños primero y después de los demás, porque todos somos seres humanos y todos merecemos respeto y consideración, pero primero los extremeños", ha apostillado.

Con el criterio de "prioridad nacional" pretenden evitar en Extremadura problemas derivados de la presión migratoria que -ha dicho- ya se están dando "en muchas zonas de España", para abogar por una inmigración legal, "ordenada y asumible".

El diputado ha celebrado el pacto de gobierno para investir a María Guardiola presidenta de la Junta, "meditado punto por punto", de ahí -alega- el tiempo transcurrido desde las elecciones, para solucionar realmente los problemas que tiene Extremadura y que "garantiza cuatro años de estabilidad" para la región.

El acuerdo prevé que sea designado como senador autonómico, de modo que el Grupo Mixto quedará conformado por tres miembros de Vox (además del propio Gordillo, Fernando Carbonell y Paloma Gómez), algo de lo que se ha congratulado pues "hago mucha falta en el Senado" donde la formación tiene una representación reducida y ha desempeñado un "intenso" trabajo. EFE

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