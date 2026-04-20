El Jazz San Javier premia a Carles Benavent por su trayectoria e innovación musical

Murcia, 20 abr (EFE).- El Festival Internacional de Jazz de San Javier concederá este verano el premio de su vigésimo octava edición al bajista español Carles Benavent en reconocimiento a su destacada trayectoria, su contribución a la innovación musical y su proyección internacional.

El director del certamen, David Martínez, ha dicho este lunes en un comunicado de prensa que se trata de “un músico esencial para comprender la evolución de la música contemporánea en España”.

Martínez ha destacado además su carácter innovador y su capacidad para unir lenguajes musicales, al señalar que Benavent supo anticipar el diálogo entre el flamenco y el jazz como vías de enriquecimiento mutuo.

El artista inició su carrera a los 13 años, transitando por el blues, el jazz y el rock, y participando en formaciones pioneras como Música Urbana.

Su trayectoria incluye colaboraciones clave con figuras como Paco de Lucía, con quien trabajó durante más de dos décadas, así como con Camarón de la Isla y Chick Corea.

Su estilo, técnica y capacidad de fusión lo han convertido en un referente internacional. Su presencia habitual en escenarios de prestigio refuerza el reconocimiento que recibirá en esta edición del festival. EFE