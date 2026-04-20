Espana agencias

El Jazz San Javier premia a Carles Benavent por su trayectoria e innovación musical

Guardar

Murcia, 20 abr (EFE).- El Festival Internacional de Jazz de San Javier concederá este verano el premio de su vigésimo octava edición al bajista español Carles Benavent en reconocimiento a su destacada trayectoria, su contribución a la innovación musical y su proyección internacional.

El director del certamen, David Martínez, ha dicho este lunes en un comunicado de prensa que se trata de “un músico esencial para comprender la evolución de la música contemporánea en España”.

Martínez ha destacado además su carácter innovador y su capacidad para unir lenguajes musicales, al señalar que Benavent supo anticipar el diálogo entre el flamenco y el jazz como vías de enriquecimiento mutuo.

El artista inició su carrera a los 13 años, transitando por el blues, el jazz y el rock, y participando en formaciones pioneras como Música Urbana.

Su trayectoria incluye colaboraciones clave con figuras como Paco de Lucía, con quien trabajó durante más de dos décadas, así como con Camarón de la Isla y Chick Corea.

Su estilo, técnica y capacidad de fusión lo han convertido en un referente internacional. Su presencia habitual en escenarios de prestigio refuerza el reconocimiento que recibirá en esta edición del festival. EFE

Últimas Noticias

La jefa de Protección Civil de Valencia intentó sugerir el Es-Alert una hora y media antes

Infobae

Maíllo: "El PSOE dice mucho de izquierdas en campaña, pero luego le tiemblan las piernas"

Infobae

Antonio Maíllo plantea "comprar o expropiar el uso de los hospitales privados"

Infobae

Los análisis de las muestras del registro del chalé en el caso Esther López estarán mañana

Infobae

Sinner arranca con un rival de la previa con Rafa Jódar, en su camino

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe González expresa su “respeto y admiración” por el “liderazgo” de María Corina Machado: “Espero que sea tuyo e inmediatamente el futuro”

Felipe González expresa su “respeto y admiración” por el “liderazgo” de María Corina Machado: “Espero que sea tuyo e inmediatamente el futuro”

María Corina Machado insiste en una repetición electoral pese a su “victoria contundente” y acusa a Zapatero de no facilitar una salida democrática en Venezuela

Absuelven a una ganadera de 74 años que había sido condenada por abandonar a sus vacas provocando la muerte de 25 de ellas: no se ha demostrado que hubiera intención

Nulo el despido de una camarera que fue pillada tomando tinto de verano estando de baja por diabetes: tienen que indemnizarla con 24.000 euros

El juicio del ‘caso mascarillas’ da un paso más con la declaración de quienes estaban en los despachos donde se tomaron las decisiones durante la pandemia

ECONOMÍA

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Lucía Menéndez, abogada: “Si tu herencia tiene usufructo, no es tan tuya como crees”

Juanma Lorente, abogado: “Vas muy tarde si no has hablado con tu empresa de las vacaciones de verano”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir en un convento con toque de queda por 800 euros al mes: la oferta de alquiler que ha sorprendido a una profesora en Madrid

DEPORTES

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

David Cantero, la nueva joya del triatlón español: “Bendito problema poder ser referente de la gente joven”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después