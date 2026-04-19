Vittorio Ghirelli gana la carrera de NASCAR con Nelson Piquet Jr. en el podio de Cheste

Cheste (Valencia), 19 abr (EFE).- El piloto italiano Vittorio Ghirelli ganó la segunda carrera de NASCAR Euro Series en el Circuit Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia), con uno de los protagonistas del fin de semana, el brasileño Nelson Piquet Jr., en la tercera posición, en una cita que congregó durante el fin de semana a más de 22.000 espectadores.

Tras la salida de la segunda carrera Gianmarco Ercoli dominó la primera vuelta desde la pole, pero un accidente obligó a una resalida en la que el más rápido fue el joven francés Paul Jouffreau que se colocó al frente del pelotón en la tercera vuelta.

Desde entonces el piloto galo, formado en el karting en Valencia, agrandó su ventaja sobre el norteamericano Jordan O’Brien y sobre Ercoli, hasta que sufrió un reventón en su neumático delantero derecho a diez vueltas para la meta. A O’Brien el liderato le duró dos giros hasta que se salió de la pista, de forma que el vigente campeón Vittori Ghirelli tomó la cabeza de carrera.

Por detrás, Garret Lowe y Nelson Piquet Jr mantuvieron sus posiciones de podio hasta la meta. En su primer fin de semana de competición en la NASCAR europea, Piquet sumó con esta tercera plaza sus primeros puntos, ya que el la primera carrera terminó envuelto en un accidente múltiple.

En la categoría Open la victoria fue para el suizo Thomas Toffel que completó así un doblete a los mandos de su Chevrolet Camaro.

El futbolista del Valencia Arnaut Danjuma fue el Grand Marshall de la carrera de Euro NASCAR V8GP. El delantero neerlandés inició el proceso de salida de la prueba invitando a los pilotos a arrancar los motores con el clásico “Drivers, start your engines!!”.

En el Campeonato de España de Camiones de Carreras, el portugués Eduardo José Rodrigues completó un fin de semana perfecto con cuatro victorias. El piloto de MAN, que participa en el europea de la especialidad impuso la superioridad mecánica por delante de Josy Vila y Jorge Vila que completaron el podio en cada una de las carreras del fin de semana.

Además, la Fundación Solidaridad Sobre Ruedas hizo entrega de ocho vehículos más en su campaña de asistencia a afectados por la DANA. Con esta entrega la Fundación lleva entregados un total de 580 vehículos desde el mes de noviembre de 2024 cuando se iniciaron las entregas.

Durante el acto la Fundación recibió el cheque de 22.072 euros por parte del fabricante de cascos MT Helmets. La firma inició el pasado mes de noviembre una campaña de venta del casco solidario del Circuit con la imagen del trazado de Cheste y los beneficios de la campaña han ido directos a la Fundación que continúa su labor tratando de devolver la movilidad a los afectados por la tragedia. EFE