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Muere un joven de 25 años en un tiroteo en Torrevieja (Alicante)

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Torrevieja (Alicante), 19 abr (EFE).- Un hombre de 25 años ha fallecido en la noche de este sábado en Torrevieja (Alicante) a causa de un tiroteo, unos hechos que la Guardia Civil ya investiga, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El suceso, por el que de momento no hay detenidos, ocurrió sobre las 22:30 horas en la calle Bergantín, en las proximidades de la playa del Cura, donde se detonaron varios disparos y la víctima, de nacionalidad argelina, ya había fallecido cuando llegaron al lugar los primeros agentes.

Todo apunta a que el individuo murió por impacto de bala, aunque se está a la espera de la autopsia en el Instituto de Medicina de Legal para confirmar la causa exacta del fallecimiento.

Con el apoyo del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Alicante, el equipo territorial de la policía judicial de la Guardia Civil de Torrevieja ha asumido la investigación para recabar todas las pruebas posibles que permitan esclarecer lo sucedido. EFE

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