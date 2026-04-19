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Sánchez Flores: El Real Madrid te lleva al límite

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Vitoria, 19 abr (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, señaló este domingo que el Real Madrid lleva al límite a sus rivales y reconoció que necesitarán una pizca de suerte en su visita al Santiago Bernabéu en la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

El técnico reconoció en rueda de prensa que ha pasado demasiado tiempo entre partidos, después de medirse a la Real Sociedad.

“Hemos aprovechado para entrenar, para hablar sobre cosas que están pasando y para prepararnos para el tramo final, que va a ser muy rápido y muy seguido”, expresó el madrileño.

A Sánchez Flores no le sorprenden las pocas diferencias en la zona baja de la clasificación. “Siempre hubo muy pocos puntos de diferencia”, apuntó el entrenador.

“Tenemos más goles en contra que el porcentaje de situaciones que concedemos”, afirmó el entrenador, consciente de que pueden “mejorar”.

“En los últimos cinco partidos estamos en mitad de la tabla”, aseguró Quique Sánchez Flores.

Sobre el duelo ante el Real Madrid, reconoció que en el Santiago Bernabéu les va a comprometer mucho más.

Dentro del plan del entrenador alavesista está “llegar bien a los últimos 15 o 20 minutos”.

“Tienen muy buenos jugadores, algunos cerca de ser Bota de Oro y otros que estuvieron cerca de ganar el Balón de Oro", valoró sobre el conjunto blanco. EFE

jd/rmv/cmm

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