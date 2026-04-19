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El hispano-marroquí Mourad le da empate a Tijuana con Cruz Azul, que sigue en crisis

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Puebla (México), 18 abr (EFE).- El español de ascendencia marroquí Mourad El Ghezouani convirtió un gol este sábado para darle a los Xolos de Tijuana un empate 1-1 con Cruz Azul, en el torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En la continuación de la decimoquinta jornada, Mourad rescató la igualada después de que el uruguayo Gabriel Fernández anotara por los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón, que llegaron a ocho partidos sin ganar.

Después de 15 minutos en los que no mostró superioridad en su estadio, el Cruz Azul se encontró con un penalti a favor, convertido por Fernández.

Tijuana adelantó líneas en busca del empate y en el minuto 25 lo logró, cuando El Ghezouani aceptó un servicio del ecuatoriano Adonis Preciado y convirtió de pierna zurda, el 1-1.

Cruz Azul tuvo la pelota en la segunda mitad, con el consentimiento de los Xolos, pero falló de manera reiterada y dejó ir la posibilidad de recuperar el segundo lugar.

Con ocho victorias, cinco empates, dos derrotas y 29 puntos, los celestes van en el tercer sitio, dos unidades abajo del líder Guadalajara y una menos que los Pumas UNAM, que ayer derrotaron hoy por 0-2 al San Luis.

El brasileño Juninho y Jordan Carrillo convirtieron por los universitarios, que dominaron la mayor parte del duelo y cuando no, defendieron bien.

Este sábado, el campeón mundial argentino Ángel Correa anotó en el minuto 90+6 un gol de derecha a pase del uruguayo Rodrigo Aguirre para darle al Tigres UANl un empate 1-1 en el estadio del Necaxa que tomó ventaja en el minuto 32 con un cabezazo del argentino Tomás Baladoni.

En el otro partido de lo que va de la jornada, anoche el Querétaro empató 1-1 en el estadio del Mazatlán.

La decimoquinta jornada continuará este sábado con los partidos Monterrey-Pachuca, Guadalajara-Puebla, León-Juárez FC y América-Toluca.

Mañana, el Santos Laguna recibirá al Atlas. EFE

(fotos)

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