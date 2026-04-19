113-102. Los Knicks se estrenan en los 'playoffs' con paso firme

Jan Téllez Asensio

Nueva York, 18 abr (EFE).- Los New York Knicks vencieron este sábado por 113-102 a los Atlanta Hawks en el Madison Square Garden en su estreno en la serie de 'playoffs' de la NBA gracias a la actuación de Jalen Brunson, que aportó 28 puntos.

Brunson registró 7 asistencias, 5 rebotes y un robo, impulsado especialmente por un primer cuarto en el que sumó 19 puntos.

Karl-Anthony Towns, el otro 'All-Star' de los Knicks, no anotó hasta bien entrado el segundo cuarto. Pese a que al dominicano le costó carburar, terminó volando en la pista con 25 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 3 tapones y un robo.

De la mano de Brunson y Towns, los Knicks empezaron con buen pie su camino en busca de un anillo que se les resiste desde 1973, hace más de 50 años. El conjunto neoyorquino tampoco llega a unas Finales de la NBA desde 1999 después de que la temporada pasada quedaran apeados en las finales de conferencia por los Indiana Pacers.

Esta temporada, Nueva York ya tocó metal con la NBA Cup en diciembre, y en la temporada regular consiguieron un meritorio tercer puesto del Este -solo por detrás de Detroit y Boston- con un balance de 53-29, el mejor desde 2013.

Atlanta, clasificado directo para los 'playoffs' gracias a su sexta posición del Este e impulsado por una racha de 20-6 en el último tramo de liga regular, el tercer mejor balance de toda la NBA, llegan a esta serie ante Nueva York con el mejor número de victorias en fase regular de los últimos diez años.

El encuentro respondió a las expectativas de dos equipos en forma y en su mejor momento de los últimos años. En los primeros minutos, tanto los Knicks como los Hawks estuvieron muy acertados en cada jugada, colocándose ambos varias veces por delante en el marcador.

Aunque, ya desde el inicio, Jalen Brunson brilló con luz propia. El '11' de Nueva York se apuntó 12 de los primeros 14 puntos de su equipo y, tras ocho minutos de encuentro, la estrella de los Knicks ya llevaba 15 puntos, 6 de 6 tiros de campo -3 de ellos triples-, un robo y un rebote.

Aupados por un Brunson en trance, los de Mike Brown consiguieron una renta de 11 puntos al principio del segundo cuarto. Poco después, Atlanta reaccionó y volvió a pegarse en el marcador con un triple sobre la bocina antes del descanso que supuso el 57-55.

El Madison Square Garden también acompañó a los Knicks en su victoria, con unas gradas prácticamente llenas vestidas de azul y naranja pese. La ciudad tenía ganas de 'playoffs' y los jugadores lo notaron mucho en los primeros minutos del partido, con un ambiente ruidoso y animado.

Tras el descanso, los Knicks no volvieron a ceder en ningún momento su ventaja en el marcador y se fueron imponinendo poco a poco ante unos Hawks a los que les costó igualar la intensidad y el acierto del conjunto neyorquino en la segunda parte, con un Karl-Anthony Towns ya en su nivel habitual que ayudó a que los Knicks llegaran a liderar de 19 puntos.

Por detrás de Brunson y Towns, OG Anunoby fue el tercer máximo anotador con 19 puntos, además de agarrar 8 rebotes. Mikal Bridges aportó 11 puntos y Josh Hart fue el único jugador que firmó un doble-doble, con 11 puntos y 14 rebotes.

Por parte de los Hawks, CJ McCollum aportó 26 puntos, Jalen Johnson sumó otros 23 y Onyeka Okongwu (19) y Nickeil Alexander-Walker (17) también registraron dobles dígitos.

Nueva York quedó por encima de Atlanta en casi todas las estadísticas. Estuvo más acertado en tiros de campo, desde la línea de tres, en tiros libres, agarró cinco rebotes más, robó más balones y tuvo menos pérdidas. Fue una victoria contundente.

Knicks y Hawks volverán a enfrentarse este lunes en el segundo partido de la serie, otra vez en el Madison Square Garden. EFE

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