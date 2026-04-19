Jozhua Vertrouwd, único central disponible frente al Espanyol

Madrid, 19 abr (EFE).- Tras la histórica clasificación para semifinales de la Liga Conferencia tras eliminar al AEK Atenas, el Rayo Vallecano ya tiene la mente puesta en la nueva semana, en la que tiene un doble enfrentamiento liguero frente al Espanyol y la Real Sociedad, con un grave problema de efectivos en el centro de la zaga para el primero de los dos duelos.

Iñigo Pérez, técnico del Rayo, tiene claro que la Liga Conferencia es "una ilusión y un sueño" del que no quieren despertar y al que no renuncian con máxima ambición, pero también que la salvación en la Liga española es lo más importante.

El Rayo está a sólo tres puntos de la zona de descenso de LaLiga EA Sports (Primera División), por lo que sumar los máximos puntos posibles la próxima semana en Vallecas frente al Espanyol y la Real Sociedad es clave.

Para el primero de los dos partidos, contra el Espanyol, el técnico navarro no puede contar por sanción con el senegalés Nobel Mendy ni el francés Florian Lejeune.

Tampoco es probable que puedan jugar el brasileño Luiz Felipe, que se retiró lesionado del partido europeo contra el AEK Atenas, y el ghanés Abdul Mumin, que esta temporada aún no se ha estrenado debido a una larga lesión de la que se acaba de recuperar y que le mantiene inédito.

De esta forma el único disponible es el neerlandés Jozhua Vertrouwd, que apenas está teniendo continuidad este curso y toda su participación se resume en 16 partidos, diez como titular, y sólo 1.006 minutos de juego.

Su pareja en el centro de la zaga es probable que sea el centrocampista senegalés Pathé Ciss, que lleva ya dos temporadas jugando reconvertido en central, demarcación en la que ha cumplido cuando se le ha requerido y en la que no se siente incómodo. EFE