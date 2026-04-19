Espana agencias

Jozhua Vertrouwd, único central disponible frente al Espanyol

Guardar

Madrid, 19 abr (EFE).- Tras la histórica clasificación para semifinales de la Liga Conferencia tras eliminar al AEK Atenas, el Rayo Vallecano ya tiene la mente puesta en la nueva semana, en la que tiene un doble enfrentamiento liguero frente al Espanyol y la Real Sociedad, con un grave problema de efectivos en el centro de la zaga para el primero de los dos duelos.

Iñigo Pérez, técnico del Rayo, tiene claro que la Liga Conferencia es "una ilusión y un sueño" del que no quieren despertar y al que no renuncian con máxima ambición, pero también que la salvación en la Liga española es lo más importante.

El Rayo está a sólo tres puntos de la zona de descenso de LaLiga EA Sports (Primera División), por lo que sumar los máximos puntos posibles la próxima semana en Vallecas frente al Espanyol y la Real Sociedad es clave.

Para el primero de los dos partidos, contra el Espanyol, el técnico navarro no puede contar por sanción con el senegalés Nobel Mendy ni el francés Florian Lejeune.

Tampoco es probable que puedan jugar el brasileño Luiz Felipe, que se retiró lesionado del partido europeo contra el AEK Atenas, y el ghanés Abdul Mumin, que esta temporada aún no se ha estrenado debido a una larga lesión de la que se acaba de recuperar y que le mantiene inédito.

De esta forma el único disponible es el neerlandés Jozhua Vertrouwd, que apenas está teniendo continuidad este curso y toda su participación se resume en 16 partidos, diez como titular, y sólo 1.006 minutos de juego.

Su pareja en el centro de la zaga es probable que sea el centrocampista senegalés Pathé Ciss, que lleva ya dos temporadas jugando reconvertido en central, demarcación en la que ha cumplido cuando se le ha requerido y en la que no se siente incómodo. EFE

Últimas Noticias

El Congreso vota esta semana a instancias de Podemos si hay que convocar un referéndum para salir de la OTAN

El Congreso vota esta semana a instancias de Podemos si hay que convocar un referéndum para salir de la OTAN

Sumar y Junts piden en el Congreso facilitar la jubilación anticipada de funcionarios de prisiones de Cataluña

Sumar y Junts piden en el Congreso facilitar la jubilación anticipada de funcionarios de prisiones de Cataluña

Montero comparece mañana en la 'comisión SEPI' del Senado, en plena precampaña de las elecciones andaluzas

Montero comparece mañana en la 'comisión SEPI' del Senado, en plena precampaña de las elecciones andaluzas

Siete comunidades en aviso amarillo por tormentas, fuerte viento, chubascos y granizo

Infobae

Dani Fernández se rompe un ligamento del hombro tras una caída en su concierto en València

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comunidad de Madrid seguirá permitiendo bodas y conciertos en un monasterio protegido del siglo XII: “Todo esto es un negocio y no se protege el patrimonio”

La Comunidad de Madrid seguirá permitiendo bodas y conciertos en un monasterio protegido del siglo XII: “Todo esto es un negocio y no se protege el patrimonio”

María Jesús Montero no esconde siglas ni pasado en una campaña de alto riesgo para el PSOE en el momento de mayor proyección de Sánchez

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

Ayuso califica de “guateque” la reunión de Pedro Sánchez y los líderes latinoamericanos en Barcelona durante un acto para homenajear a Corina Machado

María Corina Machado recibe la medalla de Oro de Madrid en la Puerta del Sol ante miles de venezolanos en un evento masivo: “Hoy comienza el regreso a casa”

ECONOMÍA

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

Cristiano Ronaldo cierra su cadena de gimnasios en España y los vende al grupo propietario de UFC

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad