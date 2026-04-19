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Feijóo clausura este domingo en Córdoba la Intermunicipal del PP de Andalucía

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Madrid, 19 abr (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura este domingo en Córdoba la Intermunicipal del PP en Andalucía, en su primer acto en la precampaña electoral para las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

En el acto, que reúne a los alcaldes y concejales de las principales ciudades de Andalucía, participará también el presidente del PP de Andalucía y candidato de esta formación a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno.

Feijóo desembarca así en una precampaña andaluza en la que apoyará a Moreno "con toda intensidad", según han subrayado a EFE fuentes de Génova.

El líder nacional del PP intentará viajar varias veces a la comunidad andaluza antes del 17 de mayo, fecha en la que los andaluces están llamados a las urnas.

La campaña electoral en Andalucía estará dirigida por el PP de aquella comunidad, y no por Génova, y Feijóo no "invadirá" a ningún candidato, sino que estará a disposición de lo que lo puedan necesitar, como lo estuvo en Extremadura, Aragón y Castilla y León, señalan desde la dirección del partido. EFE

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