El primer pacto autonómico entre el PP y Vox marca la agenda de la semana política

Madrid, 19 abr (EFE).- Con sendos plenos en el Congreso y en Senado y con la precampaña para las elecciones andaluzas lanzada, el pacto de gobierno del PP y Vox en Extremadura y su controvertida defensa de la "prioridad nacional" en la asignación de los recursos públicos marcará la agenda política de la semana.

Entre críticas desde la izquierda y con el aviso del Gobierno de que recurrirá ante el Constitucional cualquier acuerdo discriminatorio, las negociaciones entre PP y Vox continuarán en Aragón y Castilla y León, con el pacto más cerca en la primera de ellas, según fuentes de ambas formaciones.

Los de Santiago Abascal han avanzado que se replicarán los principales ejes del acuerdo extremeño, como el principio de "prioridad nacional" en las ayudas sociales, pero también han recordado que obtuvieron mejores resultados en Aragón, con lo que el coste del pacto para el popular Jorge Azcón será previsiblemente más elevado.

Está por ver el efecto de esas negociaciones en la precampaña andaluza, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, brega por revalidar su mayoría absoluta.

La candidata socialista, la exvicepresienta y exministra de Hacienda María Jesús Montero, está citada a comparecer este lunes por el PP en la comisión de investigación de la SEPI constituida en el Senado. Los socialistas intentaron frenarlo al estar en marcha la precampaña, pero la Junta Electoral Central no les apoyó.

Esa comisión será uno de los platos fuertes de la Cámara Alta, donde los populares han convocado de nuevo al exdirector ejecutivo de Globalia y Air Europa Javier Hidalgo para indagar en el rescate de esa compañía.

Tanto en el Senado como en el Congreso habrá sesión plenaria, con el tradicional control al Gobierno.

Ausente la pasada semana por su viaje oficial a China, el presidente del Gobierno regresará al hemiciclo de la Cámara Baja para un nuevo cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y responderá también a preguntas de las portavoces de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, y de Junts, Miriam Nogueras.

Será la ocasión de evaluar hasta dónde llega la ruptura de Junts con Sumar, anunciada por los independentistas catalanes después de que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, los tildara de "racistas y clasistas".

Una ruptura que complica aún más la agenda legislativa del Gobierno, sin apoyos por el momento para convalidar antes de fin de mes el decreto ley que impulsó Sumar para topar la subida de los alquileres y prorrogar los que vencen en 2026 y 2027.

Tras reunirse con Feijóo, con Abascal, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el alcalde, José Luis Martínez Almeida, y con numerosos compatriotas, la líder opositora venezolana María Corina Machado continúa con su agenda en la capital y este lunes protagonizará un desayuno informativo.

Será recibida además por el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, y está invitada a un encuentro con las comisiones de Asuntos Iberoamericanos y de Asuntos Exteriores de esa Cámara.

Podría ser esa la primera cita de Machado con representantes del PSOE, en una visita en la que ha declinado reunirse con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes el Palacio de la Zarzuela confirmaron el viernes que Felipe VI la felicitó en una carta privada cuando se le concedió el Nobel de la Paz el pasado mes de octubre.

Este lunes el rey recibirá al nuevo presidente de Portugal, António José Seguro, que visita España en su primer viaje oficial al extranjero desde que fue investido el pasado marzo.

En la agenda real destaca también el tradicional almuerzo que ofrecen los reyes en el Palacio Real al mundo de las letras en vísperas de la entrega del Premio Cervantes.

El jueves 23 de abril, Día del Libro, en una ceremonia solemne en la Universidad de Alcalá de Henares, recibirá el galardón el escritor mexicano Gonzalo Celorio. EFE