Evenepoel firma su primera victoria en la Amstel Gold Race

Redacción deportes, 18 abr (EFE).- El belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hasngrohe) ganó este domingo la 60 edición de la Amstel Gold Race, disputada entre Maastricht y Valkenburg con un recorrido de 257,2 kilómetros.
Evenepoel se impuso en un esprint entre dos al danés y defensor del título Mattias Skjelmose (Lidl Trek), con un tiempo de 5h.59.41, a una media de 42,9 km/h. EFE
Últimas Noticias
A prisión por tentativa de homicidio tras agredir con un cuchillo a un compañero de piso
El Priego TM conquista su undécimo título de la Superdivisión masculina
4-3. Abraham acerca a Emery a la Champions
Yolanda Díaz cerrará su etapa en el Congreso al final de la legislatura: "No voy a ir en ninguna lista"
Mañana calor generalizado en la Península y en el nordeste tormentas fuertes con granizo
MÁS NOTICIAS