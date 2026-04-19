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Evenepoel firma su primera victoria en la Amstel Gold Race

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Redacción deportes, 18 abr (EFE).- El belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hasngrohe) ganó este domingo la 60 edición de la Amstel Gold Race, disputada entre Maastricht y Valkenburg con un recorrido de 257,2 kilómetros.

Evenepoel se impuso en un esprint entre dos al danés y defensor del título Mattias Skjelmose (Lidl Trek), con un tiempo de 5h.59.41, a una media de 42,9 km/h. EFE

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