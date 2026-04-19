El rey Juan Carlos sigue desde un barco auxiliar al Bribón, que logra el trofeo Xacobeo

Sanxenxo (Pontevedra), 19 abr (EFE).- El Bribón, con el cántabro Jane Abascal a la caña, se proclamó este domingo vencedor del Trofeo Xacobeo, segunda serie de la Liga nacional de 6 Metros, bajo la atenta mirada de Juan Carlos I, que ha seguido la regata desde una embarcación auxiliar, al igual que en la jornada del sábado.

El padre de Felipe VI, acompañado de su hija la infanta Elena, navegó a bordo de la lancha semirrígida Cristina, desde donde presenció en la ría de Pontevedra el triunfo de su equipo, con el que el año pasado consiguió revalidar el título mundial de la clase.

La embarcación del Náutico de Sanxenxo firmó un sólido fin de semana para hacerse con el triunfo final, que le permite consolidar su liderazgo en la Liga Nacional de la clase 6 metros tras haber vencido también en la primera serie celebrada en el mes de marzo.

Esta tarde tiene previsto dejar Galicia

Tras celebrar junto a sus compañeros de equipo la conquista del trofeo Xacobeo, el rey Juan Carlos tiene previsto desplazarse por carretera al aeropuerto vigués de Peinador, donde esta tarde está programado un vuelo privado con destino aCascais (Portugal), según fuentes próximas al exjefe del Estado.

El emérito llegó a Galicia el pasado martes en lo que ha sido su primera visita a la comunidad autónoma este año.

Lo hizo en un vuelo procedente de Vitoria, ciudad en la que acudió a la Clínica de Eduardo Anitua, donde suele pasar las revisiones médicas, tras haber recibido el pasado día 11, en la Asamblea Nacional francesa, el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias. EFE

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