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3-2. El Forest complica aún más la vida al Tottenham

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Londres, 19 abr (EFE).- El Nottingham Forest remontó este domingo al Burnley y hunde aún más al Tottenham Hotspur, que se puede quedar en un mano a mano contra el West Ham United por no descender al Championship (Segunda división inglesa).

Los 'Tricky Trees', clasificados esta semana a las semifinales de la Europa League, se apuntaron un triunfo vital para sus aspiraciones de seguir en Premier League gracias a un 'hat trick' de Morgan Gibbs-White.

El internacional inglés remontó él solo el encuentro ante el Burnley, que se agarró a sus posibilidades de quedarse en Premier con un gol de Flemming, su máximo goleador, en la primera mitad.

El delantero holandés remató en el segundo palo un centro raso que no acertó a despejar nadie y convirtió su noveno gol en esta Premier, lejos aún de los quince que marcó hace tres años en el Milwall, eso sí, en Segunda.

Pese a que el Burnley se las prometía felices, el Forest no acusó el cansancio del partido contra el Oporto del jueves y Gibbs-White marcó un triplete en quince minutos en la segunda mitad y dejó los tres puntos en el City Ground, pese a que el Burnley recortó ya demasiado tarde.

Con 36 puntos con cinco jornadas por disputarse, el Forest de Vitor Pereira es optimista con la salvación. El descenso, marcado por el Tottenham, queda ya a seis puntos de distancia. Los 'Spurs' desearán este lunes que el West Ham no gane para que su situación no empeore aún más.

El Burnley, por su parte, puede quedar descendido la jornada que viene en función de los resultados. EFE

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