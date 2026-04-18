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Belarra pide a Sánchez hacer "realidad el no a la guerra" con acciones concretas como "cerrar las bases de Rota y Morón"

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha llamado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que haga "realidad el 'no a la guerra'" que defiende el también líder del PSOE con "acciones concretas" como la de "cerrar las bases" estadounidenses de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla).

La dirigente de Podemos y diputada en el Congreso ha trasladado este mensaje en una atención a medios al asistir a la marcha a la base militar estadounidense de Morón de la Frontera (Sevilla) convocada por la Plataforma Andalucía por la Paz, a la que también se han sumado otros representantes del partido morado como la candidata de Por Andalucía por Sevilla Alejandra Durán o el portavoz de Podemos Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia.

Ione Belarra ha comenzado su atención a medios proclamando que "si ha habido una gran mentira en estas cuatro décadas de supremacía estadounidense en todo el mundo es que la OTAN es una organización defensiva", cuando es "una organización para cumplir con los planes militares de Estados Unidos en todo el mundo", según ha remarcado.

"Es una organización ofensiva, para la guerra", algo que "se está viendo con total claridad bajo el mandato de Donald Trump", el presidente de Estados Unidos al que la líder de Podemos ha tachado de "fascista peligroso" y "agresor sexual condenado, que está sembrando de terror todo el mundo", y que "está al frente del ejército más poderoso del mundo", según ha abundado Belarra antes de describir al dirigente estadounidense también como "un auténtico terrorista".

En este punto, la líder de Podemos ha realizado "un llamamiento a todo el mundo a alzar la voz", desde la premisa de que "hay un denominador común en la intervención militar ilegal" que, según ha criticado, se ha dado en Irán y Venezuela, así como "en el saqueo y el bloqueo a Cuba, que está también en riesgo de sufrir una intervención militar ilegal", y en el "genocidio al pueblo palestino", ha agregado.

"Por eso en un día como hoy, en el que todo el mundo mira las palabras de Pedro Sánchez, yo le pido al presidente del Gobierno que haga realidad el 'no a la guerra'" desde la premisa de que "las guerras no se paran únicamente con discursos", sino "con hechos concretos" y acciones, y "eso pasa necesariamente por cerrar las bases de Rota y de Morón, que son un ataque a nuestra soberanía, que nos convierten en cómplices de ese imperialismo norteamericano que está sembrando de guerras el mundo", ha abundado.

"Acciones concretas son también revertir el rearme criminal que ha puesto en marcha el Gobierno de España por orden de Donald Trump", según ha agregado la dirigente de Podemos, que en ese sentido ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha duplicado en esta legislatura el gasto militar" con dinero que "debería ir" a cuestiones como hospitales, escuelas o al sistema de atención a la dependencia, según ha abundado.

Por último, Belarra ha reclamado también al Gobierno "acciones concretas" como "romper todas las relaciones con los genocidas, porque en este momento no se han suspendido los contratos de compraventa de armas con Israel a pesar del embargo".

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