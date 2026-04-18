Espana agencias

PNV pide al Gobierno de Sánchez que "se moje" y posibilite un referéndum en Treviño para integrarse en Álava

Guardar
Imagen VHNXRXQPNZB67OQVHEOASFV5QA

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que seguirá haciendo todo lo que esté en su mano que "para que se dé voz" a los ciudadanos del enclave de Treviño para poder "cumplir su deseo" de integrarse en Álava, y pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez "que se moje" y posibilite un referéndum, al considerar "inaceptable" que se quiera "tapar" el deseo de los treviñeses, y mantenerles en "una situación administrativa ilógica y anómala" con su pertenencia de Castilla y León.

Esteban ha realizado estas declaraciones en la Plaza Mayor de La Puebla de Arganzón en el marco de la visita al 'Trebiñu Eguna', jornada organizada por el movimiento social de Treviño para reclamar su integración en Álava y poner en valor el euskera y la cultura vasca.

El líder jeltzale, que ha estado acompañado de la presidenta del EBB del PNV, Jone Berriozabal, y el diputado general de Álava, Ramiro González, ha señalado que Treviño -que pertenece administrativamente a Burgos, pero está rodeado de territorio alavés-, "es Araba, pero no solo para el PNV", sino para los ciudadanos de este enclave así lo desea, "que es lo más importante y lo que vale realmente".

En esta época en la que "se habla mucho de memoria democrática", Aitor Esteban ha destacado que "memoria democrática son los valores que se ensalzan también cuando se habla de ella, y el valor es precisamente que la democracia esté viva, que se utilice y no se comprende que no se quiera dar la voz a vecinas y vecinos de Treviño, menos aún cuando en el ordenamiento jurídico así está contemplado, empezando por el Estado de Autonomía de Gernika".

"Es una situación que es inaceptable en el siglo XXI que se quiera tapar la voz de la población y mantener una situación administrativa ilógica, no que sea normal, porque estando en el corazón de Araba, a poquísimos kilómetros de Gasteiz, con una población que tiene claro cuál es su deseo, se siga forzando a estas situaciones. No tiene ningún sentido", ha asegurado.

INICIATIVAS EN TODAS LAS INSTANCIAS POSIBLES

Por ello, ha exigido "que se dé la voz a la ciudadanía de Treviño, de ambos municipios". En este sentido, ha recordado que el PNV lleva décadas impulsando "multitud de iniciativas en todas las instancias posibles" para que eso sea así.

"Vamos a seguir estando ahí, vamos a seguir haciéndolo y todo lo que esté en nuestra mano vamos a intervenir para que, al fin y al cabo, se produzca lo que, de una manera lógica y que un observador externo cualquiera diría que debe producirse, que democráticamente las vecinas y los vecinos de Treviño se manifiesten y puedan ver cumplido su deseo", se ha comprometido.

A su juicio, "las vías están ahí, son posibles, y se han intentado", pero siempre se han encontrado "con un muro", que han sido el PP y el PSOE, "pero incluso para los primeros pasos". "No digo ya para el definitivo, que se inventó el Tribunal Constitucional en su momento, que sería la aprobación también por las Cortes de Castilla y León", ha apostillado.

Aitor Esteban cree que "unas instituciones u otras, tanto las de Euskadi como las de Castilla y León, lo que deberían hacer en pleno siglo XXI, en una situación administrativa como esta, es escuchar la voz de vecinos y vecinas, cuál es la mayoría, cuál es la voluntad y, por lo tanto, tramitarlo y darle paso".

Según ha puntualizado, "lo que produce la anomalía" que vive Treviño, no es que no haya cauces para su integración en Álava, sino "la terquedad del PP y del PSOE de no dar salida a las peticiones" de los treviñeses.

"Nosotros volveremos a insistir en Madrid sobre este tema, vamos a preguntar al Gobierno español para que se manifieste y se moje, pero más allá de todo eso, luego está la iniciativa de los ayuntamientos y que el Gobierno español de cauce y posibilite la celebración del referéndum, que es el muro con el que os hemos topado continuamente", ha subrayado.

En todo caso, ha dicho que habrá que ver, si en una cuestión del enclave de Treviño, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tanto apela a "los valores de la democracia, da el tipo o no".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Javier Cámara: Me da envidia que en Inglaterra todos se sepan 'Hamlet' de memoria

Infobae

El Palau de la Música se suma a Sant Jordi con una visita a través de los sentidos

Infobae

Morante hará un quinto paseíllo en Sevilla el 27 de septiembre en la feria de San Miguel

Infobae

Sergio Sánchez (Ademar): "La clave para remontar es que nunca dejamos de creer"

Infobae

La Legión ‘revoluciona’ Melilla con una Carrera Africana récord de participación y turismo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

ECONOMÍA

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

Cristiano Ronaldo cierra su cadena de gimnasios en España y los vende al grupo propietario de UFC

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

DEPORTES

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”