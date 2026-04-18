Xoel López:"Hay quien muere con 90 sin haber matado a su padre; yo lo hago constantemente"

Javier Herrero

Madrid, 18 abr (EFE).- Del inconsciente, "la parte más misteriosa" que asoma de nosotros en los sueños nocturnos, surgen verdades y canciones, dos de las obsesiones de Xoel López, que en su nuevo disco, 'Oniria popular', abraza un mundo más honesto tras descartar idealizaciones "decepcionantes" sobre el amor, la amistad o los ídolos.

"Alguien podría pensar de mí: ¿A estas alturas matando al padre (metafóricamente)? Ojo, que hay gente que muere con 90 sin haberlo hecho nunca, con una idea muy cerrada de lo que son las cosas. Pero yo lo hago constantemente", afirma a EFE este "librepensador" que en su nuevo álbum canta que "allí no estaban Dylan, Violeta ni Serrat y desapareció cualquier ideología".

En uno de los adelantos de este álbum, 'Cupido (muerte al amor romántico)', ya se pronunciaba contra otra idealización que considera una decepción. "Y a mí la decepción es un sentimiento que me desgasta", señala López (A Coruña, 1977).

"Lo que no me gusta del amor romántico es proyectar una realidad que no existe. Cuando dices que estás en contra del amor romántico, hay quien cree que estás contra el amor. Yo soy una persona súper amorosa y siempre he vivido con pasión, incluso mi carrera, pero cuando haces castillos en el aire, te la pegas", reflexiona sobre el fondo de este tema, en realidad eufórico tras soltar un lastre.

Como bien conocen sus seguidores, su "lucha contra lo falso es un poco trauma" para él. "Por falso no digo lo bello ni intentar embellecer la vida, por ejemplo con un paseo junto al mar, sino a cuando no llamamos a las cosas por su nombre, a la distorsión. Los seres humanos mentimos, unos más que otros, pero mentimos mucho y yo tengo esa obsesión por buscar la verdad. Cuando mato ideales tiene que ver con que yo a veces los veo más como estafillas", aclara.

Frente a fórmulas analgésicas, sean químicas o ficciones a las que nos aferramos para diluir la crudeza del mundo, López aboga por convertirse en "guardián" de su heridas en cortes como 'Mundo flotante', su "favorita", o en 'La batalla', que habla sobre cómo el día a día nos embarga con su ritmo imparable.

"La escribí pensando en una mujer que trabaja muchas horas y gana poco dinero, que vive en una casa de mierda en Madrid, porque todos sabemos el problema que hay con la vivienda, y aún encima la pobre se alimenta de esa poca luz que entra por su pequeña ventana; con eso tira, aunque no le llega para ser feliz", explica sobre una canción que conecta mucho con él al hablar de los desvelos nocturnos.

A propósito de esto, cuenta que si este disco existe es en gran medida "por la parte puramente onírica del sueño nocturno, de lo que uno recicla por las noches y que tiene más que ver con el inconsciente, con la parte más misteriosa de nosotros mismos".

"En mi caso tiene que ver con de donde yo entiendo que vienen las canciones. A través del inconsciente, y en mi caso de mis temas, yo también intento un poco descubrirme", cuenta sobre un álbum que no estaba planeado (andaba en realidad inmerso en un proceso de recopilación de canciones por sus 50 años) y que brotó "de golpe" buscando alguna novedad para amenizar la espera a sus seguidores.

El resultado del álbum que toma el relevo a 'Caldo espirito' (2023) y que constituye el decimosexto trabajo de estudio de su carrera desde sus inicios como Deluxe son once reflexiones íntimas pero que transcienden a lo colectivo, en buena medida por el sonido, que de una manera "diluida" incorpora todas sus influencias, desde lo anglo a lo "indie" pasando por el folclor y la tradición.

Ahí queda en ese sentido otro de los grandes cortes, 'Campos de Castilla para siempre', un corte de más de trece minutos que decidió cortar en dos y ubicar al inicio y al final, como un tributo a la tierra de parte de sus abuelos y escenario de sus idas y venidas entre Madrid y Coruña.

Precisamente en gira se encuentra ya, con conciertos en festivales en los próximos meses como los del Interestelar de Sevilla entre el 15-16 de mayo, el Oh See! de Málaga una semana después, el BBK Live de Bilbao entre el 9 y 11 de julio o el Sonorama Ribera de Aranda de Duero (Burgos) ya en agosto, al que bien podría poner sintonía ese 'Campos de Castilla'. EFE

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