Adelante se presentará a las próximas generales en las ocho provincias, aunque debe debatir la fórmula concreta

Adelante Andalucía tiene decidido presentarse a las próximas elecciones generales en las ocho provincias de la comunidad cuando se convoquen esos comicios, aunque tendrá que debatir la fórmula concreta con la que concurre y posibles alianzas con otras formaciones del espacio.

Fuentes de la formación han explicado que ahora están volcados en los comicios autonómicos del 17 de mayo, donde tienen perspectivas de crecimiento con la candidatura que encabeza José Ignacio García, pero que ya tienen decidido que estarán en las próximas generales cuando se convoquen, a diferencia de lo que ocurrió en las anteriores elecciones del 23J.

En 2023, según desgranan en Adelante, ir a los comicios estatales era precipitado tras el desgaste que supusieron los comicios autonómicos y municipales, que supusieron un golpe con la pérdida del Ayuntamiento de Cádiz para la izquierda. Entonces se debatió y se acordó que no era positivo presentar una candidatura a las generales por las ocho provincias, de modo que concurrieron únicamente por la provincia gaditana.

Sin embargo, y con el proyecto ya asentado, Adelante ha adoptado la decisión estratégica de participar en las generales en todas las provincias de Andalucía, aunque recalcan que aún queda un largo recorrido hasta concretar su propuesta electoral.

Así, han ahondado que la fórmula concreta y la política de alianzas son debates que se darán en el futuro con calma, aunque subrayan que en materia electoral Adelante tiene que estar con sus señas de identidad claras como izquierda independiente del PSOE.

Por otro lado, desde Adelante descartan que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, participe en la campaña electoral de Andalucía. "No está previsto", agregan.

CAMPAÑA "PUERTA A PUERTA"

A su vez, Adelante reivindica su estrategia de campaña 'puerta a puerta' siguiendo la filosofía que desplegó el partido Die Linke en los últimas elecciones alemanas. De esta forma, han completado ya 5.000 entrevistas mediante sus voluntarios que han sido clave para escuchar los problemas que perciben los ciudadanos y poder así dirigir mejor sus propuestas de campaña.

Las citadas fuentes consideran que la campaña electoral del 17M será sobre todo de carácter autonómico y poco en clave estatal, un contexto que es propicio a Adelante, que en esta legislatura se ha afanado en presentarse como la alternativa de izquierda al PP.

Sus ejes de campaña serán la sanidad, vivienda y educación, poniendo también el acento en la deficiente situación de las infraestructuras de transporte y en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO

Aunque admiten que la izquierda viene de una situación complicada a nivel nacional, consideran que sus perspectivas son positivas y que diversas encuestas le dan la opción de disponer de grupo propio, con perspectivas de llegar al menos a cinco escaños.

Aparte, ha agregado que ese aumento de intención de votos se hace sin menoscabo de otras opciones de la izquierda alternativa, en referencia a Por Andalucía. Su proyecto, tal y como relatan, es su firme oposición al PP y diferenciarse claramente del PSOE.

Y es que apuntan que conectan bien con la gente joven y que pueden disputar el voto a Vox en este colectivo y en otras capaz sociales, dado que existe una sensación de "cabreo y frustración" ante las dificultades de acceso a la vivienda o de estudios de educación pública.

También defienden su apuesta estratégica de rechazar la entrada en un hipotético gobierno de coalición con el PSOE, al subrayar que pueden presionar mejor desde fuera y a nivel parlamentario para que se aplique un verdadero cambio hacia políticas de izquierda ambiciosas. De hecho, apuntan a que negociarían de forma contundente con los socialistas para introducir elementos programáticos esenciales para Adelante.

Otra de las metas de la candidatura es sacar de la abstención a un sector del electorado de izquierdas, que ahora no están movilizados por otras opciones políticas y que buscan una candidatura "fresca". También perciben que existe un repunte del andalucismo, y que la población liga más a Adelante con esa corriente en el plano de la izquierda.