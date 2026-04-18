Bolaños ve cada vez "mayor conciencia" en Europa sobre la necesidad de regular las redes

Barcelona, 18 abr (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cree que cada vez hay "mayor conciencia" en Europa sobre la necesidad de regular las redes sociales para evitar "injerencias" en el sistema democrático.

Lo ha dicho este sábado en una mesa redonda sobre democracia digital en la segunda jornada de la Global Progressive Mobilisation, el foro de fuerzas progresistas y socialistas que se celebra en Barcelona.

"Todos tenemos ejemplos en la cabeza de momentos en los que se han utilizado las redes sociales para propagar bulos, desinformar y llevar a cabo injerencias", ha expuesto el ministro.

Ante ello, ha destacado que el Gobierno ha puesto en marcha una estrategia contra la desinformación para garantizar que las redes contribuyan al buen funcionamiento de la democracia.

En ese marco, ha subrayado, el Gobierno ha impulsado reformas para penalizar como delito la manipulación de los algoritmos, evitar que los menores puedan acceder a las redes sin límites y luchar contra las 'deepfake' para generar desnudos.

"Ante esa ley, los tecnooligarcas respondieron de manera abierta con un mensaje a sus usuarios de Telegram en España diciendo que estábamos atacando a la libertad de expresión. Ante un ataque tan directo a la democracia: socialdemocracia, reglas y democracia", ha reivindicado.

Sobre el uso de las redes en las elecciones, Bolaños ha advertido de que en las campañas el algoritmo es ahora "tan importante como la mejor campaña", por lo que hay que asegurar que los actores estén sometidos a normas para garantizar la igualdad.

El ministro ha apuntado que el Gobierno apuesta por abordar este debate desde el "multilateralismo" para poder establecer "unos mínimos" que fijen unas "reglas justas para todos".

"Sabemos quiénes ganan cuando no hay reglas. Cuando la ley del más fuerte se impone, quien gana es el más fuerte, el que no tiene necesidad de normas ni del Estado", ha apuntado.

Según Bolaños, existe una alianza entre fuerzas de ultraderecha, los "tecnooligarcas y los multimillonarios" que "ya no disimulan" y "gobiernan juntos ahí donde pueden y les dan los números". EFE

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