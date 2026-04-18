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Bolaños aboga por la cooperación para regular las redes sociales y combatir la desinformación

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha abogado este sábado por la cooperación entre países y el multilateralismo para regular las redes sociales y combatir la desinformación.

Al intervenir en el segundo día del Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat, ha asegurado que las redes sociales son esenciales en las democracias, pero ha insistido en que se deben establecer reglas para que sean "iguales y justas para todos".

"Sabemos quiénes ganan cuando no hay reglas. Sabemos que, cuando la regla del más fuerte se impone, quien gana es el más fuerte, el que no tiene ninguna necesidad de normas del Estado", ha sostenido.

Para él, en la sociedad cada día hay más conciencia de la necesidad de regular las redes, y ha dicho que se está abordado en las reuniones del Consejo Europeo y la Comisión Europea, desde donde se están "elaborando estrategias contra la desinformación".

REDES SIN SESGOS

Ha apostado por una regulación desde el multilateralismo que garantice que las redes participan en el sistema democrático "sin injerencias y sin sesgos".

"Hoy tan importante en una campaña electoral, en un sistema democrático, es el funcionamiento del algoritmo como la mejor campaña que pueda hacer un partido", ha añadido.

Bolaños ve imprescindible, desde una perspectiva progresista, que el poder de las redes "ha de estar sometido a normas para garantizar la igualdad y para garantizar la paz, es decir, que la democracia no tiene ningún tipo de sesgo derivado de las redes".

Ha asegurado que en todas las relaciones de poder del mundo "los partidos y las fuerzas políticas de derecha y de ultraderecha, junto con los tecnoligarcas, junto con los milmillonarios, ya no disimulan, van de la mano, abiertamente, ante todos, gobiernan juntos", frente a lo que ha reiterado que la socialdemocracia debe poner normas.

LEYES DEL GOBIERNO

Ha llamado a "evitar que sea un estado fallido las redes sociales, evitar que sea la ley del más fuerte", y ha destacado que el Gobierno está impulsando leyes para poner límites, como penalizar la manipulación de un algoritmo, evitar que los menores de 16 años puedan acceder sin ninguna cortapisa a redes sociales y regular como delito las 'deepfakes', para evitar desnudos de menores generados por IA.

Bolaños ha recordado la reacción de Telegram cuando el Gobierno impulsó estas medidas, diciendo que se estaba afectando a la libertad de expresión: "Ante un ataque tan directo a la democracia: socialdemocracia, reglas y democracia, más si cabe".

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