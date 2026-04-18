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Una ensalada de rayas tiñe Sevilla

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Sevilla, 18 abr (EFE).- Azules y blancas las de la Real Sociedad y blanquirrojas las del Atlético de Madrid, una ensalada de rayas de miles de camisetas de los dos colores tiñe desde la noche de este viernes las calles de Sevilla en la previa de la final de la Copa del Rey que ambos equipos disputarán este sábado en La Cartuja.

Es la séptima final copera consecutiva en una ciudad que ya está habituado a ellas y a cómo las aficiones cambian el pulso de Sevilla y le dan su tono durante unas previas que, en la de este año, son también las de la Feria de Abril que comienza oficialmente a las 00.00 horas del martes próximo con las noche del alumbrado.

Ya en la noche del viernes, ambas aficiones empezaron a hacerse visibles en las zonas del amplísimo centro histórico de Sevilla en zonas como el Parque de María Luisa, la Catedral, el Alcázar, los Jardines del Cristina o la plaza de San Francisco, hasta la Alameda de Hércules, las Setas, las riberas del Guadalquivir o, cruzándolo, el barrio de Triana.

Son, además del centro, unos cinco kilómetros de paseo los que hay desde la Torre del Oro y el Puente del Alamillo que da acceso a La Cartuja y que, a estas horas y hasta las 21.00 del partido, están ya llenos de los aficionados realistas y colchoneros que le están dando tono a la ciudad.

Además del río Guadalquivir y sus dos orillas, el eje de un kilómetro de la Avenida de la Constitución y la calle Sierpes, plaza de San Francisco de por medio, es un hervidero en el que es difícil dar un paso y en el que reina una normalidad vigilada, en el blindado Ayuntamiento de Sevilla, por el cuerpo de intervención de la Policía Local de reciente creación.

Fuentes policiales consultadas por EFE señalaron que, pese a algún conato e intervenciones preventivas, el clima de la noche del viernes y el medio día del sábado es de normalidad aunque con la prevención, por su parte, de que la chispa entre ultras puede saltar en cualquier momento o lugar.

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha estado con los suyos en la Plaza de la Virgen de los reyes, a los pies de la Giralda, y ha comentado a los medios desplazados a Sevilla que, aunque el objetivo es ganar la Copa del Rey, sólo con "vivir un día así es un orgullo".

Son más de setenta mil aficionados los que han llegado a Sevilla y no todos tendrán acceso a La Cartuja, por lo que los dos equipos han instalado sendas pantallas gigantes en las dos 'fan zones' que están abiertas desde mediodía de este sábado y que ya hierven hasta la hora de la verdad.

Una en el aparcamiento de Las Moreras, junto al parque del Alamillo y cercana al hotel de concentración atlético, y la otra en el otro extremo de La Cartuja, en la Avenida de Carlos III, ambas son zonas de cita y ya calientan motores antes de una tarde que se presume larga e intensa de emociones hasta que Javier Alberola dé el pitido inicial.

El calor, con temperaturas que se prevé superen los treinta grados, acompaña a las aficiones en unas previas en las que, pese a algún conato entre ultras de ambos equipos neutralizado por la Policía, que ha intervenido también material de lucha urbana, la tónica es la tranquilidad por la que vela un intenso dispositivo de seguridad compuesto por unos tres mil efectivos.

Este dispositivo es el que ha permitido que la Policía Nacional identificara a 91 personas, e interviniera cuchillos, palos, cadenas, pasamontañas y hasta 95 barras de hierro en la autovía A4, en las inmediaciones del municipio de La Carlota (Córdoba), a cien kilómetros de Sevilla, en dos autobuses de hinchas radicales procedentes de Madrid.

Desde primeras horas de este sábado, el número de aficionados ha empezado a crecer de forma exponencial conforme han ido llegando los cuatro trenes especiales fletados desde Madrid y uno desde San Sebastián, y se han incorporado a la fiesta todos aquellos que han pernoctado en barrios periféricos de Sevilla o en localidades vecinas como Carmona, Dos Hermanas, Los Palacios y los pueblos del Aljarafe, en el mejor de los casos: hay quien ha reservado hasta en Mérida.

A estas horas, ya hay charangas y tambores de los dos equipos que son la banda sonora en la cuenta atrás de una ciudad que es una feria sin estar aún en Feria. EFE

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