Löfven (PES) llama a la unión de los progresistas para combatir el autoritarismo: "No pasarán"

El presidente del Partido Socialista Europeo (PES) y expresidente de Suecia, Stefan Löfven, ha hecho un llamamiento a la unión de los progresistas a nivel internacional para combatir el autoritarismo: "No pasarán".
En su intervención este sábado durante la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Fira de Barcelona Gran Via, ha declarado la "lucha existencial de las sociedades" a favor de la democracia.
"Los retos son inmensos, pero también lo es nuestra determinación", según Löfven, que ha invitado a los progresistas del mundo a soñar, a tener esperanza y a luchar por lo que creen justo, unidos como verdaderos internacionalistas.
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