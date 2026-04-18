Intervienen material peligroso e identifican a 160 ultras antes de la final de Copa

(Actualiza con nuevos datos y declaraciones del subdelegado del Gobierno en Sevilla)

Sevilla, 18 abr (EFE).- La Policía Nacional ha identificado a 160 aficionados radicales en el marco del dispositivo especial con motivo de la final de la Copa del Rey que disputan este sábado en Sevilla el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, y ha intervenido una gran cantidad de objetos contundentes entre cuchillos, palos, cadenas, pasamontañas y más de un centenar de barras de hierro.

Las intervenciones se han llevado a cabo en la autovía A4, en las inmediaciones del municipio de La Carlota (Córdoba), además de en la ciudad de Sevilla y en los puntos desde los que se trasladan los aficionados, los lugares de llegada y las rutas de desplazamiento, informó la Policía.

Sobre las 21.30 horas del viernes, en la Autovía A4 dirección Sevilla, en las inmediaciones de La Carlota, agentes de este dispositivo especial integrado por más de 1.600 policías detectaron dos autobuses de hinchas radicales procedentes de Madrid.

Durante la intervención se identificó a 91 personas y se levantaron actas por infracción a la Ley del Deporte y de Seguridad Ciudadana tras incautarse de numeroso material contundente y peligroso, que previsiblemente pretendía ser utilizado para enfrentramientos con otros aficionados rivales.

Entre el material intervenido se detectó una funda de pistola y 26 palos de madera que simulaban banderas y que estaban escondidos en uno de los autobuses. En el otro vehículo requisaron un bucal, numerosos pasamontañas, dos cadenas, un cuchillo, esprais de pintura y otros 25 palos de madera.

Además, la pasada noche se han llevado a cabo en Sevilla capital identificaciones y controles a aficionados ultras procedentes de las ciudades de los equipos que disputarán el encuentro de este sábado en el Estadio La Cartuja.

En concreto, según informó en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno central en Sevilla, Francisco Toscano, se identificó a 60 ultras de la Real Sociedad a los que se intervino material contundente escondido en turismos y en furgonetas, como una caja cargada con 95 barras de hierro.

También han sido incautados otros objetos peligrosos y de defensa como chalecos,12 cascos, un puño americano, 31 bengalas, 19 lanzabengalas, dos navajas, tres protectores bucales, esprais de gas pimienta, camisetas con simbología ultra, cientos de guantes de moto con protecciones, pasamontañas y un chaleco antipinchazos.

Toscano manifestó, además, que "infiltrados en esos grupos ultra de seguidores del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad también se ha identificado a ultras propios de nuestra ciudad -precisó- y de otros países europeos".

Asimismo, indicó que en la mañana de este sábado se han interceptado otros dos autobuses, lo que eleva a 160, aproximadamente, las personas identificadas y concretó que la Policía ha aprehendido, "por primera vez en España", unas gorras que en su interior llevan unos protectores que entienden que "se utilizan como elemento protector ante posibles agresiones en la cabeza".

El representante del Gobierno central en Sevilla señaló que el trabajo policial en esta jornada se centra en "evitar en la medida de lo posible que los grupos ultras de ambos equipos coincidan y si se produce algún pequeño altercado, pues ser capaces de reaccionar con la mayor celeridad posible".

En este punto, destacó el vuelo de un helicóptero de la Policía Nacional con una resolución que "permite saber cuáles son los movimientos", además de que los "avances tecnológicos, fundamentalmente a través de los drones y de sistemas específicos de aplicación informática, permiten saber en tiempo real dónde están ubicados cada uno de los equipos de la Policía, pero también dónde están ubicadas posibles incidencias que puedan suceder".

Toscano recalcó que "la mayoría de los aficionados", de los que "muchos de ellos llevan ya algunos días" en Sevilla, "se están comportando perfectamente en un ambiente festivo y en un entorno en el que hay un respeto profundo por los que vivimos en esta ciudad y también por las aficiones" tanto del Atlético como de la Real Sociedad. EFE

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