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1-3. Chile se aferra a la repesca y Uruguay se sigue alejando del Mundial

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Montevideo, 18 abr (EFE).- La selección de Chile se aferró este sábado a los puestos de repesca para el Mundial de Brasil al vencer por 1-3 a Uruguay en un encuentro enmarcado en la séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

Contrario a esto, la Celeste dijo adiós prácticamente a todas sus opciones, ya que depende mucho más que de un milagro para poder trepar al cuarto puesto de la clasificación.

Con la victoria que le permitió cortar una racha de dos derrotas consecutivas, las dirigidas por Luis Mena llegaron a diez unidades y cerrarán la jornada dentro de los primeros cuatro lugares.

Mientras tanto, en junio recibirán a Ecuador y serán espectadoras de la última etapa ya que tendrán allí su fecha libre.

Uruguay es penúltimo con apenas cuatro puntos y no solo depende de que los equipos de más abajo bajen a los de arriba, sino que también deberá ganar en Colombia y vencer a Venezuela.

Este sábado, apenas se habían jugado cinco minutos en el estadio Centenario cuando Karol Bermúdez ejecutó de gran manera un saque de esquina y Pamela González aprovechó para marcar con un cabezazo que dejó sin opciones a la histórica portera Christiane Endler.

Uruguay se puso de esa forma en ventaja, aunque prácticamente no pudo disfrutar de eso.

Es que a los nueve minutos llegó el empate de Chile gracias a una buena definición de Mary Valencia, quien enfrentó a Agustina Sánchez dentro del área y quebró su resistencia con un potente disparo bajo.

Poco después, las visitantes estuvieron cerca de seguir de largo con otro intento de su número 20. La atacante cabeceó un centro enviado por Yanara Aedo y el balón se fue por poco.

Uruguay se acercó y la caída de Wendy Carballo dentro del área llevó a que la jueza argentina Laura Fortunato sancionara penalti. No obstante, luego observó la jugada tras ser llamado por el VAR y modificó du decisión.

En la segunda parte, Lesly Olivares marcó a los 70 el gol que le dio ventaja a las visitantes, necesitadas de los tres puntos luego de caer ante Colombia y Argentina.

Uruguay no pudo reponerse y seis minutos después Chile selló la victoria con un tanto de Anahí Pardo, quien había saltado al campo de juego desde el banquillo y marcó con una gran definición en un mano a mano con la portera local.

Sobre el final, Agustina Gómez vio la tarjeta roja por una durísima falta que generó problemas entre adversarias que poco después se resolvieron para que continuara un juego que acabó con triunfo de las de Mena por 1-3.

- Ficha técnica:

1.Uruguay: Agustina Sánchez; Laura Felipe (m.91, Ángela Lozano), Stephanie Lacoste, Fatima Barone, Juliana Viera; Wendy Carballo (m.83, Agustina Gómez), Karol Bermúdez (m.83, Ximena Velazco), Pamela González; Sofía Oxandabarat (m.62, Alaides Paz), Esperanza Pizarro y Belén Aquino.

Seleccionador: Ariel Longo.

3.Chile: Christiane Endler; Lesly Olivares, Anaís Cifuentes, Camila Sáez, Fernanda Pinilla, Valentina Díaz (m.61, Anahí Pardo); Yastin Jiménez, Nayadet López, Yanara Aedo; Mary Valencia (m.94, Fernanda Ramírez) y Sonya Keefe.

Seleccionador: Luis Mena.

Goles: 1-0: m.5, Pamela González. 1-1: m,9: Mary Valencia. 1-2: m.70, Lesly Olivares. 1-3: m.76, Anahí Pardo.

Árbitro: La argentina Laura Fortunato. Amonestó a Stephanie Lacoste, Fatima Barone, Belén Aquino y Anaís Cifuentes. Expulsó a Agustina Gómez.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, disputado en el Estadio Centenario de Montevideo. EFE

(foto)

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