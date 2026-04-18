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Pedro Sánchez y Nuñez Feijóo se suman a las felicitaciones a la Real Sociedad por su Copa

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Madrid, 18 abr (EFE).- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Alberto Nuñez Feijóo, presidente del Partido Popular y líder de la oposición, se sumaron este sábado a las felicitaciones a la Real Sociedad, que se proclamó por cuarta vez en su historia campeona de la Copa del Rey de fútbol tras imponerse al Atlético de Madrid en la final disputada en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

"Felicidades a la @RealSociedad y a toda la afición txuri-urdin por lograr su cuarta #CopaDelRey", escribió el jefe del Ejecutivo en su cuenta oficial de X.

Feijóo, por su parte, destacó en la misma red social lo vivido en una final que presenció en directo en el palco del estadio sevillano: "Espectáculo, calidad y deportividad. Ha sido un partido lleno de emoción. Enhorabuena a la Real Sociedad, ganador de la Copa del Rey". EFE

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