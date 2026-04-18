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Llorente: “Hemos regalado la primera parte”

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Madrid, 18 abr (EFE).- Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid, lamentó este sábado, tras la derrota en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, que su equipo ha “regalado la primera parte” y ha “salido mal al partido”, pero miró hacia adelante para levantarse rumbo a las semifinales de la Liga de Campeones con el Arsenal.

“Hemos salido mal al partido, hemos regalado la primera parte. En partidos como estos, luego te cuesta mucho. La segunda parte ha sido otra historia. El equipo ha sabido jugarlo mejor y hemos conseguido ese empate. Al final, cuando llegas a los penaltis puede pasar cualquier cosa y se lo han llevado ellos”, valoró en declaraciones a ‘TVE’.

Al Atlético, según él, le ha faltado “meter” las ocasiones que han tenido. “Ha habido un par muy, muy claras. Si no estás efectivo, pues eso, no llegan los goles y al final llegas a los penaltis, que ya sabes que puede pasar cualquier cosa. Han empezado bien la tanda y se la han llevado”, apuntó.

“Así es la vida, es el fútbol. No se puede ganar siempre. Cuando pierdes, tienes rápido otras competiciones en tres días, luego viene la Champions en dos semanas. No hay tiempo para pensar las cosas. Estamos jodidos, está claro, pero hay que levantarse, que viene lo bueno”, añadió.

En ese sentido, transmitió el mensaje a la afición de que “queda todavía la Champions”. “Tenemos una eliminatoria muy bonita por delante. Agradecerles todo el apoyo a los que están en casa y, sobre todo, a los que han venido aquí a Sevilla a vernos. Nos jode mucho por ellos. Queríamos regalarles esta Copa, pero hay que levantar la cabeza, porque queda la Champions, que es muy importante, y tenemos que levantarnos”, afirmó. EFE

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