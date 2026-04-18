La Real Sociedad levanta su cuarto título

Madrid, 18 abr (EFE).- La Real Sociedad logró este sábado su cuarta Copa del Rey de fútbol tras derrotar, en la final disputada en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis después de una prórroga que terminó con empate a dos goles.
El equipo vasco, que logró su último título copero en 2020 y en el mismo escenario, empata en el palmarés de la competición con el Espanyol y el Real Unión, que también levantaron el trofeo en cuatro ocasiones.
Historial de la Copa:
AÑO LUGAR CAMPEÓN FINALISTA ESTADIO
1903 Madrid Athletic Real Madrid 3-2 Hipódromo Castellana
1904 Madrid Athletic (1)
1905 Madrid Real Madrid Athletic 1-0 Tiro de Pichón
1906 Madrid Real Madrid Athletic 4-1 Hipódromo
1907 Madrid Real Madrid Vizcaya 1-0 Hipódromo
1908 Madrid Real Madrid Vigo 2-1 O'Donnell
1909 Madrid R.Sociedad Español Mad 3-1 O'Donnell
1910 S.Sebastián Athletic Basconia 1-0 Ondarreta (2)
1910 Madrid Barcelona Español Madrid 3-2 Tiro Pichón (2)
1911 Bilbao Athletic Espanyol 3-1 Jolaseta
1912 Barcelona Barcelona Gim. Madrid 2-0 Industria
1913 Madrid Racing Irún Athletic 1-0 O'Donnell (2)
1913 Barcelona Barcelona R. Sociedad 2-1 Industria
1914 Irún Athletic España 2-1 Amute
1915 Irún Athletic Espanyol 5-0 Amute
1916 Barcelona Athletic Real Madrid 4-0 Industria
1917 Barcelona Real Madrid Arenas Getxo 2-1 Industria
1918 Madrid Unión Irún Real Madrid 2-0 O'Donnell
1919 Madrid Arenas Getxo Barcelona 5-2 Mtnez.Campos
1920 Gijón Barcelona Athletic 2-0 El Molinón
1921 Bilbao Athletic At. Madrid 4-1 San Mamés
1922 Vigo Barcelona Unión Irún 5-1 Coya
1923 Barcelona Athletic Europa 1-0 Las Corts
1924 S.Sebastián Unión Irún Real Madrid 1-0 Atocha
1925 Sevilla Barcelona Arenas Getxo 2-0 Reina Victoria
1926 Valencia Barcelona At. Madrid 3-2 Mestalla
1927 Zaragoza Unión Irún Arenas Getxo 1-0 Torrero
1928 Santander Barcelona R. Sociedad 3-1 El Sardinero
1929 Valencia Espanyol Real Madrid 2-1 Mestalla
1930 Barcelona Athletic Real Madrid 3-2 Montjuic
1931 Madrid Athletic Betis 3-1 Chamartín
1932 Madrid Athletic Barcelona 1-0 Chamartín
1933 Barcelona Athletic Real Madrid 2-1 Montjuic
1934 Barcelona Real Madrid Valencia 2-1 Montjuic
1935 Madrid Sevilla Sabadell 3-0 Chamartín
1936 Valencia Real Madrid Barcelona 2-1 Mestalla
1939 Barcelona Sevilla Rac. Ferrol 6-2 Montjuic
1940 Madrid Espanyol Real Madrid 3-2 Vallecas
1941 Madrid Valencia Espanyol 3-1 Chamartín
1942 Madrid Barcelona Athletic 4-3 Chamartín
1943 Madrid Athletic Real Madrid 1-0 Metropolitano
1944 Barcelona Athletic Valencia 2-0 Montjuic
1945 Barcelona Athletic Valencia 3-2 Montjuic
1946 Barcelona Real Madrid Valencia 3-1 Montjuic
1947 La Coruña Real Madrid Espanyol 2-0 Riazor
1948 Madrid Sevilla Celta 4-1 Chamartín
1949 Madrid Valencia Athletic 1-0 Chamartín
1950 Madrid Athletic Valladolid 4-1 Chamartín
1951 Madrid Barcelona R. Sociedad 3-0 Chamartín
1952 Madrid Barcelona Valencia 4-2 Chamartín
1953 Madrid Barcelona Athletic 2-1 Chamartín
1954 Madrid Valencia Barcelona 3-0 Chamartín
1955 Madrid Athletic Sevilla 1-0 Santiago Bernabéu
1956 Madrid Athletic At. Madrid 2-1 Santiago Bernabéu
1957 Barcelona Barcelona Espanyol 1-0 Montjuic
1958 Madrid Athletic Real Madrid 2-0 Santiago Bernabéu
1959 Madrid Barcelona Granada 4-1 Santiago Bernabéu
1960 Madrid At. Madrid Real Madrid 3-1 Santiago Bernabéu
1961 Madrid At. Madrid Real Madrid 3-2 Santiago Bernabéu
1962 Madrid Real Madrid Sevilla 2-1 Santiago Bernabéu
1963 Barcelona Barcelona Zaragoza 3-1 Camp Nou
1964 Madrid Zaragoza At. Madrid 2-0 Santiago Bernabéu
1965 Madrid At. Madrid Zaragoza 1-0 Santiago Bernabéu
1966 Madrid Zaragoza Athletic 2-0 Santiago Bernabéu
1967 Madrid Valencia Athletic 2-1 Santiago Bernabéu
1968 Madrid Barcelona Real Madrid 1-0 Santiago Bernabéu
1969 Madrid Athletic Elche 1-0 Santiago Bernabéu
1970 Barcelona Real Madrid Valencia 3-1 Camp Nou
1971 Madrid Barcelona Valencia 4-3 Santiago Bernabéu
1972 Madrid At. Madrid Valencia 2-1 Santiago Bernabéu
1973 Madrid Athletic Castellón 2-0 Vicente Calderón
1974 Madrid Real Madrid Barcelona 4-0 Vicente Calderón
1975 Madrid Real Madrid At. Madrid 0-0 Vicente Calderón (3)
1976 Madrid At. Madrid Zaragoza 1-0 Santiago Bernabéu
1977 Madrid Betis Athletic 2-2 Vicente Calderón (3)
1978 Madrid Barcelona Las Palmas 3-1 Santiago Bernabéu
1979 Madrid Valencia Real Madrid 2-0 Vicente Calderón
1980 Madrid Real Madrid Castilla 6-1 Santiago Bernabéu
1981 Madrid Barcelona Sporting 3-1 Vicente Calderón
1982 Valladolid Real Madrid Sporting 2-1 José Zorrilla
1983 Zaragoza Barcelona Real Madrid 2-1 La Romareda
1984 Madrid Athletic Barcelona 1-0 Santiago Bernabéu
1985 Madrid At. Madrid Athletic 2-1 Santiago Bernabéu
1986 Madrid Zaragoza Barcelona 1-0 Vicente Calderón
1987 Zaragoza R.Sociedad At. Madrid 2-2 La Romareda (3)
1988 Madrid Barcelona R.Sociedad 1-0 Santiago Bernabéu
1989 Madrid Real Madrid Valladolid 1-0 Vicente Calderón
1990 Valencia Barcelona Real Madrid 2-0 Luis Casanova
1991 Madrid At. Madrid Mallorca 1-0 Santiago Bernabéu
1992 Madrid At. Madrid Real Madrid 2-0 Santiago Bernabéu
1993 Valencia Real Madrid Zaragoza 2-0 Luis Casanova
1994 Madrid Zaragoza Celta 0-0 Vicente Calderón
1995 Madrid Deportivo Valencia 2-1 Santiago Bernabéu
1996 Zaragoza At. Madrid Barcelona 1-0 La Romareda
1997 Madrid Barcelona Betis 3-2 Santiago Bernabéu
1998 Valencia Barcelona Mallorca 1-1 Mestalla (3)
1999 Sevilla Valencia At.Madrid 3-0 La Cartuja
2000 Valencia Espanyol At.Madrid 2-1 Mestalla
2001 Sevilla Zaragoza Celta 3-1 La Cartuja
2002 Madrid Deportivo Real Madrid 2-1 Santiago ernabéu
2003 Elche Mallorca Recreativo 3-0 Martínez Valero
2004 Barcelona Zaragoza Real Madrid 3-2 Olímpico Montjuic
2005 Madrid Betis Osasuna 2-1 Vicente Calderón
2006 Madrid Espanyol Zaragoza 4-1 Santiago Bernabéu
2007 Madrid Sevilla Getafe 1-0 Santiago Bernabéu
2008 Madrid Valencia Getafe 3-1 Vicente Calderón
2009 Valencia Barcelona Athletic 4-1 Mestalla
2010 Barcelona Sevilla At. Madrid 2-0 Camp Nou
2011 Valencia Real Madrid Barcelona 1-0 Mestalla
2012 Madrid Barcelona Athletic 3-0 Vicente Calderón
2013 Madrid At. Madrid Real Madrid 2-1 Santiago Bernabéu
2014 Valencia Real Madrid Barcelona 2-1 Mestalla
2015 Barcelona Barcelona Athletic 3-1 Camp Nou
2016 Madrid Barcelona Sevilla 2-0 Vicente Calderón
2017 Madrid Barcelona Alavés 3-1 Vicente Calderón
2018 Madrid Barcelona Sevilla 5-0 Metropolitano
2019 Sevilla Valencia Barcelona 2-1 Benito Villamarín
2020 Sevilla R. Sociedad Athletic 1-0 La Cartuja (4)
2021 Sevilla Barcelona Athletic 4-0 La Cartuja
2022 Sevilla Betis Valencia 1-1 La Cartuja (3)
2023 Sevilla Real Madrid Osasuna 2-1 La Cartuja
2024 Sevilla Athletic Mallorca 1-1 La Cartuja (3)
2025 Sevilla Barcelona Real Madrid 3-2 La Cartuja
2026 Sevilla Real Sociedad-Atlético 2-2 La Cartuja (3)
- Notas
(1) No hubo final.
(2) se disputaron dos torneos
(3) por penaltis.
(4) Final jugada el 3 de abril de 2021 tras aplazarse por la pandemia del coronavirus
En 1937 y 1938 no hubo Copa debido a la Guerra Civil.
-- Los equipos campeones:
Barcelona 32 títulos
Athletic 24
Real Madrid 20
Atlético de Madrid 10
Valencia 8
Zaragoza 6
Sevilla 5
Espanyol 4
Real Sociedad 4
Real Unión 4
Betis 3
Deportivo Coruña 2
Arenas Getxo 1
Mallorca 1
*El Athletic Club de Bilbao reivindica como suya la copa de la primera edición, la de 1902, que la Real Federación Española de Fútbol atribuye al Vizcaya. De hecho, el Athletic luce el trofeo en las vitrinas de su museo. EFE