La reacción de Julián Alvarez no fue suficiente

Iñaki Dufour

Madrid, 18 abr (EFE).- La reacción de Julián Alvarez en la segunda parte, cuando rescató al Atlético de Madrid en el minuto 83 para empatar la final de la Copa del Rey y forzar la prórroga, en la que estrelló otro tiro en el travesaño, no fue suficiente para su equipo, mermado por los errores defensivos en el primer tiempo de Matteo Ruggeri y Juan Musso.

- Así jugó el Atlético de Madrid:

Musso (3): Reivindicado en los últimos tiempos, clave en la clasificación para la final de la Copa del Rey y para las semifinales de la Liga de Campeones, falló en el duelo decisivo de este sábado en Sevilla. El 0-1, a los 14 segundos, lo superó por una desatinada colocación. El penalti que supuso el 1-2, al borde del descanso, también fue por un error en su salida. Demasiado tarde. Se llevó por delante a Guedes. Nada seguro, aunque una parada suya salvó el 2-3 en la prórroga. En los penaltis repelió un lanzamiento.

Molina (2): De nuevo en la titularidad, afianzado, por las bajas en el medio campo que han provocado el traslado de Marcos Llorente al medio, el lateral derecho argentino fue uno de los sectores más frágiles de la defensa rojiblanca, retado y sobrepasado por Guedes. El 0-1 a los 14 segundos lo marcó con un fallido despeje de cabeza. Tampoco mejoró después.

Pubill (8): Sancionado ante el Barcelona el pasado martes, se ha ganado un sitio en el once inicial de forma indudable. En cuanto estuvo disponible, ha retomado su posición en el centro de la defensa. De lo mejor de esa línea en la final. Su cruce a un disparo de Guedes evitó el segundo gol de la Real Sociedad. Fue providencial en varias ocasiones.

Le Normand (6): Amonestado en el minuto 33 por una entrada sobre Barrenetxea, cuando no le quedó otra que derribarlo cuando enfilaba el área, estuvo correcto sin más en la final de este sábado, superado en varios momentos en su marcaje sobre Oyarzabal.

Ruggeri (1): Un desastre en el primer gol y en el primer tiempo. El gol en contra lo dejó muy señalado. No saltó cuando debía ni impuso sus 12 centímetros de ventaja de altura sobre Barrenetxea. Su elección fue fatal. Quedó en evidencia. Tampoco funcionó con el balón. Ni subió. Otro error suyo originó la tarjeta de Le Normand. Fue cambiado en el minuto 62.

Giuliano Simeone (3): No estuvo a su nivel. Desaparecido en todo el primer tiempo, sin nada de protagonismo, ni una sola carrera, nada de vértigo, desasistido. Su presencia en la final fue más visible en defensa, en el sacrificio, que en el ataque. No acertó a despejar tampoco un balón en la acción que terminó en el 0-1 a los 14 segundos.

Marcos Llorente (8): Su inclusión en el centro del campo en los últimos tiempos ha sido necesaria en el esquema de Diego Simeone. En su nivel físico actual, en la convicción con la que se mueve, es vital en esa demarcación hasta que vuelta del todo Pablo Barrios. Una acción defensiva salvó una volea de Carlos Soler, al que se enfrentó durante todo el rato en cada transición, en cada avance y en cada repliegue. Le faltó más profundidad. Hasta el minuto 60 no hizo una de sus arrancadas por la derecha. Terminó el partido en el lateral, donde puso un balón perfecto para el gol de Alex Baena, que remató fuera, pero también salvó al Atlético en una carrera de Oskarsson. Se fue exhausto en el minuto 99.

Koke (6): En el medio centro, unos pasos por detrás de Marcos Llorente, manejó el juego del Atlético, pero le faltó dinamismo y profundidad, entre el repliegue de la Real Sociedad. Sin la fluidez de otros tiempos en el movimiento del balón, el equipo rojiblanco se percibió lento en la transición hacia adelante. Su liderazgo y su paso adelante en el segundo tiempo acercó al área contraria al Atlético de Madrid. De menos a más.

Lookman (7): El mejor de toda la primera hora del partido en el Atlético, el más activo, el más inspirado y el más desbordante desde el flanco izquierdo. Goleador en el minuto 19, con un buen zurdazo, empató para el conjunto rojiblanco y creó los mejores momentos ofensivos, hasta que fue reemplazado por Simeone en el minuto 62. Nadie lo esperaba. Ha marcado siete goles para su equipo desde que fichó en el mercado de invierno.

Griezmann (5): En su final, contra el equipo del que surgió, con el equipo con el que más ha brillado, a unos meses de su incorporación al Orlando City, el futbolista más icónico de las horas previas no fue decisivo, ni se acercó a ello, durante el encuentro. Siempre con su clase y su visión, le faltó constancia, acciones desbordantes, un papel más definitivo. Sus dos remates fueron fallidos. No tuvo la inspiración de otros días.

Julián Alvarez (8): De menos a más en el partido, su segunda parte fue imponente y decisiva. Asumió la responsabilidad con el balón, regateó, filtró pases, puso en jaque a la Real Sociedad y marcó el gol en el minuto 83 que forzó la prórroga, cuando la derrota era una amenaza latente para su equipo. Después dio un pase magistral con el exterior a Johnny Cardoso, al que Unai Marrero le negó el 3-2. Sobresaliente en el segundo tiempo y en la prórroga. La cruceta le negó el tercer gol. Después, falló su pena máxima.

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Sorloth (5): El delantero noruego, goleador 41 veces con el Atlético en dos campañas, entró en la primera ronda de cambio de Simeone, en sustitución de Matteo Ruggeri, en el minuto 62 del choque. Su única oportunidad fue un cabezazo en el minuto 89, difícil, que se perdió demasiado cruzado. En la tanda, falló el primer penalti.

Nico González (6): El extremo argentino entró al campo en el minuto 62 por Ademola Lookman. Le dio presión y fuerza por el sector izquierdo al conjunto rojiblanco, cuando más dominador se hizo. Marcó su penalti.

Almada (5): El internacional argentino ingresó en el campo en el minuto 68, en sustitución de Griezmann. Más detallista que decisivo, siempre le falta un plus de competitividad. Correcto. Anotó su lanzamiento de penalti.

Baena (6): Fue el sustituto de Giuliano Simeone en el minuto 68. Flamante fichaje en el pasado verano, es suplente hoy por hoy en el Atlético mientras lo asume como un año de adaptación. Su golpeo, su calidad, su ambición, lo hacen importante siempre en un partido. Falló una ocasión clarísima a centro de Llorente cuando el partido se acercó a la prórroga. Era complicado. Luego le puso un buen centro a Sorloth para un cabezazo, pero también falló en otro que era más claro. Insistente. Marcó su penalti.

Johnny Cardoso (6): El último cambio del Atlético, en el minuto 79 por Nahuel Molina. Entró a buen ritmo, ya recuperado de una lesión, y dispuso de la ocasión que lo habría encumbrado en el minuto 91, pero Unai Marrero se interpuso en su remate.

Lenglet (6): Señalado en los dos goles del pasado martes contra el Barcelona, crucial también para evitar el tercer tanto de Gavi, Simeone debió recurrir a él por el cansancio de Marcos Llorente para reorganizar su defensa, sin Hancko y Giménez para jugar. Cumplió en su entrada al campo. EFE