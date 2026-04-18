La Copa del Rey se celebra, esta vez sí, en las calles de Gipuzkoa

San Sebastián, 18 abr (EFE).- La euforia se ha desatado en Gipuzkoa después de que la Real Sociedad se haya proclamado esta noche campeona de la Copa del Rey y, esta vez sí, la afición lo celebra ya en la calle.

El conjunto txuri urdin ha conseguido levantar sobre el cielo del estadio de La Cartuja de Sevilla su cuarta Copa del Rey tras ganar al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis con un último acierto de Pablo Marín después de llegarse al final de la prórroga con empate a dos.

Los aficionados que no han tenido la suerte de viajar a Sevilla, adonde se han trasladado unos 26.000 realzales con entrada, han abarrotado la 'fan zone' instalada en los jardines de Alderdi Eder de San Sebastián, frente a la bahía de La Concha, epicentro de la fiesta convertida ahora en una gran marea txuri urdin.

En este lugar se ha desbordado la alegría colectiva, al igual que en una decena de municipios guipuzcoanos que han instalado pantallas gigantes para seguir el partido.

Los realistas se han resarcido así de la celebración de su anterior Copa del Rey, ganada en 2020 contra el Athletic, que no pudo ser colectiva por culpa de la covid-19. Esta vez sí, la fiesta se atisba multitudinaria a lo largo de varias jornadas en las que la afición se resarcirá en la calle.

De momento, se prevé que los jugadores de la Real Sociedad aterricen este domingo en el aeropuerto de San Sebastián, en Hondarribia (Gipuzkoa), a eso de las 13.10 horas, y que el equipo recale a las 14.00 horas en sus instalaciones de Zubieta, donde recibirá el calor de la afición tras volver con la Copa a Gipuzkoa.

No obstante, el gran recibimiento será el lunes para dar margen a regresar a los miles de aficionados de la Real Sociedad que han cruzado la península para ir a Sevilla.

El importante dispositivo de seguridad que se desplegará afectará al tráfico a partir de las diez de la mañana del lunes, aunque el acto central será a media tarde.

El autobús del equipo partirá desde el estadio de Anoeta y, tras recorrer algunas de las arterias principales de la ciudad, llegará al Ayuntamiento para celebrar por todo lo alto la victoria con una afición que, por fin, podrá tomarse la revancha y ver la Copa desde la balconada del Ayuntamiento en una celebración colectiva. EFE

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