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Hoy será noticia. Domingo, 19 de abril

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Sánchez desembarca este domingo en la precampaña andaluza para apoyar a Montero

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, desembarca este domingo en la precampaña de las elecciones andaluzas en un acto organizado por esta formación en la localidad onubense de Gibraleón.

Sánchez viajará a Andalucía para arropar a la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz, que también participará en el mitin socialista. El jefe del Gobierno llega a la precampaña andaluza tras protagonizar el sábado una intensa actividad en Barcelona, donde clausuró la IV Cumbre en defensa de la Democracia y un Foro Progresista internacional, donde estuvo acompañado por jefes de Estado como el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y los mandatarios de México, Colombia, Sudáfrica y Uruguay, así como representantes de otros gobiernos progresistas.

ELECCIONES ANDALUCÍA

Feijóo clausura en Córdoba la Intermunicipal del PP de Andalucía

Madrid (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura este domingo en Córdoba la Intermunicipal del PP en Andalucía, en su primer acto en la precampaña electoral para las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

En el acto, que reúne a los alcaldes y concejales de las principales ciudades de Andalucía, participará también el presidente del PP de Andalucía y candidato de esta formación a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno.Feijóo desembarca así en una precampaña andaluza en la que apoyará a Moreno "con toda intensidad", según han subrayado a EFE fuentes de Génova.

EL TIEMPO

El calor continúa y habrá tormentas y chubascos fuertes en el nordeste peninsular

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy domingo una nueva jornada de temperaturas altas en general para la época, aunque con tormentas y chubascos fuertes, además de posibles rachas de viento muy fuertes y granizo, en el sistema Ibérico, norte de Burgos, valle del Ebro, Navarra y Pirineos.En Canarias habrá calima y rachas muy fuertes de viento en zonas altas de las islas de Tenerife y La Palma.

Continuará la inestabilidad en el norte y nordeste peninsular, especialmente en el Cantábrico, Ibéricas, Navarra y valle de Ebro.Se prevén tormentas y chubascos localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, en el sistema Ibérico, norte de Burgos, valle del Ebro, Navarra y Pirineos; más aisladamente, las tormentas podrían afectar al sistema Central, serranía de Cuenca y a la cordillera Cantábrica.

EFE

fp

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