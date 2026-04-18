Feijóo se suma a la precampaña andaluza dispuesto a estar muy presente en apoyo a Moreno

Madrid, 18 abr (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abre este domingo su participación en la precampaña electoral de Andalucía, en la que planea estar muy presente y siempre que el presidente andaluz, Juanma Moreno, lo requiera.

El presidente del PP asistirá esta noche a la final de la Copa del Rey que disputan el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el estadio de La Cartuja de Sevilla y el domingo se trasladará a Córdoba para participar en un acto acompañando a Moreno.

Será su primera aparición en una precampaña en la que apoyará a Moreno "con toda intensidad", señalan a EFE fuentes de Génova, convencidos de que el esfuerzo ha sido compensado hasta ahora en las urnas y de que volverá a hacerlo.

Compaginando su agenda nacional, Feijóo intentará viajar varias veces a la comunidad antes del 17 de mayo, fecha en la que los andaluces están llamados a las urnas.

Esto no significa, precisan, que vaya a coincidir en todos los actos con Moreno, quien tiene el reto de revalidar su mayoría absoluta y evitar así la negociación con Vox, a la que el partido se ha visto abocado en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En unos actos Feijóo acompañará a Moreno y en otros no; Se priorizará cubrir la mayor parte del vasto territorio andaluz y sus ocho provincias, ocupando los huecos que pueda dejar la campaña del candidato.

Una campaña que estará orquestada por el candidato andaluz y no por Génova. Feijóo no "invadirá" a ningún candidato, sino que está a disposición de lo que lo puedan necesitar, como lo estuvo en Extremadura, Aragón y Castilla y León, señalan desde la dirección del partido.

Está por ver si otros dirigentes populares acuden a Andalucía a arropar a Moreno. En el PP de Madrid explican a EFE que todavía no está cerrada ninguna participación de Isabel Díaz Ayuso y recuerdan que parte de la campaña coincide con un viaje de la presidenta.

Aún así, señalan, ella estará, como siempre, a disposición de los compañeros de otras comunidades. EFE