El argentino Díaz fabrica el triunfo del Guayaquil City y el Aucas suma la cuarta victoria

Guayaquil (Ecuador), 17 abr (EFE).- El argentino Damián Díaz brilló este viernes con luz propia en el triunfo por 1-3 de Guayaquil City sobre Emelec, al anotar dos goles y participar en la jugada del primero, mientras que Aucas encadenó su cuarta victoria consecutiva en la novena fecha de la Liga Pro.

Díaz inició la acción con un sensacional pase para el extremo derecho Junior Ayoví, que asistió para el tanto de Edinson Mero.

El 'Kitu' volvió a ser determinante al culminar otra jugada con un preciso cabezazo para firmar el segundo del City y después selló su doblete al convertir de penalti el tercero de su equipo ante un Emelec que logró descontar por medio del argentino Lucas Klimowicz.

La derrota complicó al cuerpo técnico del Emelec comandado por el uruguayo Vicente Sánchez, pues su equipo quedó penúltimo en la tabla de posiciones, con 5 puntos, de los 27 disputados hasta el momento y el City accedió, por el momento, al quinto lugar, con 12 unidades.

Por su parte, Aucas sumó su cuarta victoria seguida al imponerse por 0-1 en su visita a Leones del Norte, con un gol del atacante Ederson Robinho Quiñónez.

La victoria del cuadro dirigido por el argentino Norberto Araujo lo dejó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, con 15 puntos, a cuatro unidades del líder, el Independiente del Valle, que tiene 19 y enfrentará el próximo domingo a Liga Deportiva Universitaria de Quito.

La novena fecha de la liga profesional ecuatoriana continuará este sábado con los partidos: Mushuc Runa-Técnico Universitario; Universidad Católica-Libertad y Orense-Delfín. EFE