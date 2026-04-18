España conquista su decimotercer título continental tras vencer a Países Bajos

Redacción Deportes, 18 abr (EFE).- La selección femenina de rugby de España conquistó este sábado su decimotercer título continental tras imponerse a Países Bajos por 19 a 43, en un encuentro que se disputó en el National Stadium de Ámsterdam.
Las leonas se convirtieron en Campeonas de Europa tras subrayar su superioridad basada en la férrea defensa ante un rival que no tuvo continuidad en su juego y que no tuvo opción en ningún momento. EFE
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