El Sporting en busca de la promoción con el Cádiz en grave riesgo

Gijón/Cádiz, 18 abr (EFE).- El Sporting de Gijón, que va en busca de la sexta plaza que le acredite para la fase de promoción pese a la distancia que le separa aún es amplia, recibe este domingo en El Molinón (16.15 horas) a un Cádiz en peligro a tan solo cuatro puntos del descenso.

Los asturianos, décimos con 49 puntos y siete jornadas por disputar, afrontan el choque con la convicción de seguir sumando mientras las opciones matemáticas permanezcan abiertas, un mensaje que el cuerpo técnico mantiene intacto de cara a la recta final de la temporada.

La derrota del pasado fin de semana en Burgos dejó un poso amargo en el vestuario rojiblanco, con lo que el equipo de Borja Jiménez llega a este encuentro con la necesidad de recuperar sensaciones en el feudo en el que no pierde desde el 4 de enero, frente al Málaga.

Fue precisamente a esas alturas de año cuando tuvo lugar el partido de la primera vuelta ante el Cádiz en el que el Sporting protagonizó uno de los encuentros más recordados de la temporada al acercarse a remontar un 3-0 adverso para terminar cayendo por 3-2 en un choque en el que perdonó numerosas ocasiones.

De cara al choque, Borja Jiménez mantiene a priori intacta la plantilla, con las bajas por lesión de Nacho Martín, Loum, Ferrari y Kevin Vázquez.

Yáñez se mantiene fijo en portería, con una línea de cuatro defensas conformada por Rosas, Pablo Vázquez, Diego Sánchez y Oliván, Corredera y Justin Smith en el mediocampo, Dubasin, Gelabert y Gaspar en ofensiva por detrás del punta, Juan Otero.

Por su parte, el Cádiz afronta el encuentro ante el Sporting en un contexto delicado, marcado por una dinámica de resultados claramente negativa de malas sensaciones que quiere revertir de una vez por todas.

El conjunto amarillo acumula once derrotas en sus trece partidos más recientes, una racha que ha condicionado tanto su posición en la clasificación como el estado anímico del equipo, por lo que el encuentro en Gijón puede ser una oportunidad para cambiar la dinámica

Los problemas para sostener la concentración durante el partido han penalizado a los pupilos de Sergio González, sobre todo en casa, donde no ganan desde enero.

La última victoria lograda por los gaditanos fue a domicilio, hace más de un mes contra el Mirandés, y también el empate que completa la escasa renta de puntos sumados en el año en curso, frente al Burgos.

El Cádiz intentará no volverse de vacío de Asturias y romper otra racha negativa de cinco encuentros seguidos a las órdenes del nuevo entrenador, que sustituyó en marzo a Gaizka Garitano y con el que no se ha podido reactivar la situación.

Sergio González tiene las bajas de los lesionados Iza Carcelén en defensa, Javier Ontiveros en el centro del campo y el georgiano Iuri Tabatadze en ataque.

- Alineaciones probables:

Sporting de Gijón: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Oliván; Justin Smith, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Otero.

Cádiz: Aznar; Díaz, Kovacevic, Recio, Arribas; Diakité, Joaquín, Ortuño, Suso; Ocampo y García Pascual.

Árbitro: Luis Bestard (Comité Balear).

Estadio: El Molinón.

Horario: 16:15. EFE

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