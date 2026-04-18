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El hospital de Bellvitge reduce a una hora el tratamiento de arritmias más frecuentes

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Barcelona, 18 abr (EFE).- El hospital de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha reducido a una hora el tratamiento de las arritmias más frecuentes, que afectan a cerca de un millón de personas en España, con una técnica de ablación cardíaca, que ya ha aplicado a veinte casos.

El centro sanitario informa este sábado en un comunicado de que en esos veinte primeros casos, se tramitó el alta hospitalaria entre doce y veinticuatro horas después de la intervención.

La alteración del ritmo del corazón, indica el hospital, multiplica el riesgo de ictus y de otras complicaciones cardiovascuales, especialmente en personas de edad avanzada.

El tratamiento desarrollado por el Servicio de Cardiología del hospital se basa en la ablación por campo pulsado (PFA, por sus siglas en inglés), técnica en la que se emplean impulsos eléctricos muy breves para actuar de manera selectiva sobre el tejido cardíaco que provoca la arritmia.

El doctor Ignasi Anguera indica en el comunicado que esta técnica representa un avance importante en el tratamiento de esa enfermedad.

"La ablación por campo pulsado -explica- permite actuar de forma muy precisa sobre el tejido cardíaco que provoca la arritmia, con un perfil de seguridad muy favorable".

Este procedimiento, agrega, permite realizar un mapeo tridimensional del corazón de gran precisión para analizar las características del tejido cardíaco del paciente antes de la ablación, lo que permite reducir la exposición a la radiación, también la de los profesionales sanitarios, pues disminuye la necesidad de fluoroscopia durante la intervención.

La operación dura una hora, aproximadamente, con 30 minutos de actuación en la aurícula izquierda del corazón. En los casos en que se ha aplicado esta técnica en Bellvitge no se ha registrado ninguna complicación.

Esta intervención se realiza ahora con anestesia general pero se puede hacer con sedación consciente, lo que mejora aún más la experiencia de los pacientes y reduce todavía más el tiempo de recuperación.

El equipo de electrofisiología del Hospital Universitario de Bellvitge prevé realizar cerca de cien procedimientos anuales con esta tecnología. EFE

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