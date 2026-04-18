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El Barça no afloja y se pone líder tras vencer a Osasuna Magna (1-5)

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Redacción deportes, 18 abr (EFE).-El Barça cerró un sábado vibrante en la Primera División con una exhibición de pegada en Pamplona (1-5) ante el CA Osasuna Magna y se ha instalado en lo más alto de la tabla tras prolongar una racha imponente que le mantiene invicto desde hace cinco meses.

En una jornada repleta de focos, el conjunto culé volvió a imponer su ley para confirmar que atraviesa un estado de forma difícilmente igualable.

No le resultó sencillo el arranque a los de Javi Rodríguez. Catela adelantó a los visitantes desde el punto de penalti tras la expulsión de Geraghty, pero Saldise respondió de inmediato en una transición que encendió a Anaitasuna.

El partido se sostuvo en el alambre hasta el filo del descanso, cuando Pito castigó un error navarro para firmar el 1-2. A partir de ahí, el Barça activó el modo arrollador: Martel y de nuevo Pito ampliaron la ventaja en apenas unos minutos y Sergio González terminó de sentenciar con el definitivo 1-5. Pegada, oficio y una dinámica ganadora que le permite mirar a todos desde arriba.

Si el liderato culé fue el gran titular, no lo fue menos el golpe sobre la mesa del Jimbee Cartagena Costa Cálida, que se impuso al Illes Balears Palma Futsal en un choque que bien podría repetirse en la final de la próxima Liga de Campeones de mayo.

El pulso entre dos de los grandes referentes del continente dejó ritmo, tensión y momentos de altísimo nivel competitivo, con los cartageneros saliendo reforzados y enviando un aviso claro de cara a Europa.

La jornada también dejó capítulos intensos en clave doméstica. En el derbi manchego, el Quesos El Hidalgo Manzanares asaltó el Virgen de la Cabeza (1-3) para imponerse al Viña Albali Valdepeñas y consolidarse en la zona noble. Daniel, con un doblete, marcó el camino de un triunfo que permite a los queseros escalar hasta la tercera posición, mientras que los locales encadenan dos derrotas dolorosas en su feudo.

En Jaén, el Olivo Arena volvió a celebrar una victoria y el l Jaén Paraíso Interior derrotó con autoridad al Córdoba Patrimonio de la Humanidad (4-1) apoyado en su solidez defensiva y en la seguridad de Espíndola, clave para sostener la ventaja en los momentos de mayor presión visitante. Los amarillos continúan afianzándose entre los ocho primeros con una regularidad basada en el equilibrio.

El espectáculo no faltó en Santa Coloma, donde Industrias y Movistar Inter firmaron un empate vibrante (3-3) que mantiene la incertidumbre en la lucha por el ‘playoff’, ni en Noia, con un trepidante 5-4 ante el Family Cash Alzira que mantiene a los gallegos con vida. EFE

jmd/apa

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