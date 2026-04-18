Dorka Juhasz, elegida MVP de la EuroLiga femenina en una gala celebrada en Zaragoza

Zaragoza, 18 abr (EFE).- La jugadora Dorka Juhasz, del Galatasaray Cagdas Faktoring, ha sido elegida MVP de la temporada en la ceremonia de entrega de premios de la EuroLiga femenina 2025-2026 celebrada en la Sala de la Corona de la sede del Gobierno de Aragón, con motivo de la Final a Seis que se disputa esta semana en Zaragoza.

El Fenerbahce Opet ha recibido el Club Excellence Award, mientras que Marine Johannes ha obtenido el premio a la mejor jugada de la temporada y Julie Barennes, del Basket Landes, ha sido distinguida como entrenadora del año.

El reconocimiento a mejor defensora ha recaído en Gabby Williams, del Fenerbahce, y el galardón Rising Star ha sido para Leila Lacan, también del Basket Landes.

Además, Ann Wauters ha recibido el EuroLeague Women Legacy Award Azulmarino.

En los quintetos destacados, el All EuroLeague Women Third Team ha incluido a Juste Jocyte, Kayla McBride, Helena Pueyo, Kaila Charles y Awak Kuier.

El Second Team ha estado formado por Mariona Ortiz, Gabby Williams, Murjanatu Musa, Mariam Coulibaly y Jessica Shepard.

El First Team lo han integrado Julie Allemand, Leila Lacan, Emma Meesseman, Iliana Rupert y la propia Dorka Juhasz.

La gala se ha celebrado en la sede del Gobierno de Aragón y ha contado con la asistencia del presidente en funciones, Jorge Azcón; el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa; la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernández; y la directora general de Deporte, Cristina García, entre otros. EFE