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Bulega prolonga su dominio en Assen por delante de Lecuona

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Redacción deportes, 18 abr (EFE).- El italiano Nicolo Bulega (Aruba.it Racing Ducati) prolongó su pleno en el Mundial de Superbike 2026 al ganar la primera carrera de la tercera cita de la temporada, el GP de Países Bajos, que se está disputando en el circuito de Assen, por delante de su compañero de equipo, el español Iker Lecuona.

Los pilotos del equipo oficial de Ducati cumplieron con los pronósticos. Una vez más demostraron su superioridad, y dentro de este mando el que está imparable es Bulega, que no dio opción a Lecuona, pese a que el español, tercero en la parrilla, protagonizó una gran salida y se situó en cabeza e incluso a falta de cinco vueltas, cuando comenzó a lloviznar, volvió a adelantarse pero brevemente.

De entrada el italiano solamente permitió liderar la prueba a Lecuona algo más de una vuelta. No tardó en rebasarle y en ponerse al frente de la carrera con un ritmo difícil de seguir, aunque con la caída de unas gotas el español trató de sorprender a su compañero y rival. Lo adelantó, pero rápidamente el líder del mundial se rehízo y firmó una victoria incontestable con 1.618.

Por detrás Sam Lowes trató también de pegarse a Bulega y Lecuona, lo que le permitió de entrada escaparse con ellos, pero rápidamente perdió algo más de un segundo y se tuvo que conformar con seguirles a la distancia.

El excampeón Álvaro Bautista (Ducati) también tuvo una buena salida. Escaló rápidamente hasta la cuarta plaza, pero la lucha con Alex Lowes (Bimota) le hizo perder terreno y quedarse descolgado del trío cabecero, alejado de Sam Lowes y por lo tanto del podio. Acabó cuarto a 6.376 de Bulega.

Bulega incrementa su ventaja al frente de la general, que domina con 149 puntos, por los 88 de Lecuona, los 65 del portugués Miguel Oliveira y los 64 del italiano Axel Bassani, mientras que Bautista sube a la octava plaza con 40.

En la primera carrera del Mundial femenino, la española María Herrera (Yamaha) se puso al frente de la clasificación al lograr su segunda victoria de la temporada por delante de Beatriz Neila (Yamaha) y de la italiana Roberta Ponziani.

También hubo triunfo español en la categoría de Supersport. Se impuso Jaume Masia en un final vibrante, por tan solo 0.080 de ventaja sobre el también hispano Albert Arenas. EFE

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