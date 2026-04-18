La final de Copa se decidirá en los penaltis

Sevilla, 18 abr (EFE).- La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad se decidirá en la tanda de penaltis, después del 2-2 con el que ha terminado una prórroga sin goles. EFE
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