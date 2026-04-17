Espana agencias

Un Zaragoza herido recibe al Ceuta, que podría certificar ya su permanencia

Guardar

Zaragoza/Ceuta, 17 abr (EFE).- Un Real Zaragoza, muy necesitado de puntos y herido tras su última derrota, recibirá este sábado (16.15 horas) en el Ibercaja Estadio al Ceuta, rival que apenas se juega nada, pero ha despertado la alerta del técnico blanquillo, David Navarro: "Viene un lobo", advirtió el jueves.

El conjunto del león rampante, decimonoveno en la tabla, encontrará en este duelo una de sus últimas oportunidades para tratar de huir de los puestos de descenso.

Un objetivo que se mantiene a 4 puntos de distancia tras caer la semana pasada en Córdoba (1-0), en un encuentro marcado por las importantes bajas en el centro del campo de Keidi Bare, Francho Serrano, que no ha podido jugar ni un minuto en abril por sus problemas de rodilla, y Rober González.

Sin embargo, para el partido contra el Ceuta, Navarro avanzó el jueves que las sensaciones con estos tres jugadores eran "buenas", algo que extendió también a los casos de Raúl Guti, baja desde hace casi tres meses, y Yussif Saidu, que acabó el duelo del sábado con molestias.

Con estas posibles vueltas y el acicate que supone jugar en casa, el Zaragoza buscará sumar un triunfo vital, a falta de siete jornadas para la conclusión del campeonato, y recuperar buenas sensaciones, después del fiasco sufrido en el Nuevo Arcángel, donde la escuadra aragonesa no ofreció una buena imagen.

El técnico no se fía de un rival que recala en el Ibercaja Estadio undécimo, ya salvado: "Si pensamos que no se juegan nada, estamos poniendo a un lobo la piel de cordero", advirtió.

Para el encuentro, el meta argentino Sebastián Andrada podría ocupar la portería, mientras que Martín Aguirregabiria, en el lateral derecho, Juan Larios o Dani Tasende, en el izquierdo, y Jawad El Yamiq y Pablo Insua o Aleksandar Radovanovic, en el eje, podrían formar en la defensa.

En el centro del campo, si el estado físico lo permite, resulta esperable la vuelta de Keidi Bare, Francho y Rober, que podrían estar acompañados por Mawuli Mensah o Saidu.

Y arriba, si el técnico opta por alinear dos puntas, Kenan Kodro y Dani Gómez son las opciones más probables, aunque si se decanta por un 4-5-1, el delantero español tiene más opciones para salir de inicio, mientras en el centro del campo podría incluir a Hugo Pinilla o incluso a Guti.

Por su parte, el Ceuta pretende certificar este sábado su permanencia matemática, para lo cual necesita la victoria.

El punto ante el Real Sociedad B logrado el pasado viernes en casa (0-0) ha posibilitado que el Ceuta se encuentre a 15 puntos de los puestos de peligro -que precisamente marca el conjunto maño-, por lo que esta jornada podría lograr matemáticamente su continuidad en la categoría en caso de victoria y que le acompañen otros marcadores.

El técnico José Juan Romero mantiene varias dudas como consecuencia de molestias musculares que atraviesan jugadores claves, como el centrocampista maño Rubén Díez y el mediapunta Kuki Zalazar, tras acabar de superar una operación de tobillo el primero y unas molestias en el muslo el segundo.

La novedad más importante es la baja de uno de los fijos en las alineaciones como el delantero costamarfileño Koné, quien no ha entrado en la convocatoria por sanción por acumulación de amonestaciones.

El entrenador sí recupera al delantero Salvi Sánchez, tras superar sus molestias musculares.

En el partido de la primera vuelta, disputado el 21 de septiembre y correspondiente a la sexta jornada, el equipo ceutí se impuso por 1-0 gracias a un tanto del goleador Marcos Fernández en el minuto 66 del encuentro.

- Alineaciones probables:

Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Insua o Radovanovic, El Yamiq, Juan Larios o Tasende; Saidu o Mawuli, Keidi Bare, Francho, Rober; Kodro, Dani Gómez.

Ceuta: Guille Vallejo; Redru, Matos, Carlos Hernández, Diego González; Youness, Rubén Díez, Marino, Bassinga; Aisar y Marcos Fernández.

Árbitro: Alejandro Morilla (colegio navarro).

Estadio: Ibercaja Estadio.

Hora: 16.15. EFE

rp/agr/mds/lsg/fc

Últimas Noticias

Rosalía publica 'Lux (Complete Works)' con una versión inédita y los extras del vinilo

Infobae

Un sexagenario apuñala a un compañero en una residencia de mayores en Ceutí (Murcia)

Infobae

Armengol dice que el informe de la UCO refleja que no ordenó contratar a ninguna empresa

Infobae

Gamarra se felicita por el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, una "muy buena noticia"

Infobae

El trascoro de la Catedral de León recupera la policromía del S.XVIII tras su restauración

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide la vuelta de María Corina Machado a Venezuela y se acuerda del Gobierno de Sánchez: “No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”

Feijóo pide la vuelta de María Corina Machado a Venezuela y se acuerda del Gobierno de Sánchez: “No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”

Magyar no rompe del todo con Orbán: rechaza la adhesión de Ucrania a la UE, el veto al petróleo ruso y el pacto migratorio

La CNMC abre expedientes sancionadores por posibles infracciones durante el apagón

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por vínculo sefardí gracias a un informe genealógico que rastrea 19 generaciones

La Seguridad Social busca jóvenes para que sean sus funcionarios y contrata la campaña de publicidad... al gigante de defensa Indra tras quitársela a una pequeña agencia de Barcelona

ECONOMÍA

Un trabajador es despedido por decirle “estás bien rica, mamasita” a una empleada de prácticas menor de edad: afirma que estaba “tarareando una canción”

Un trabajador es despedido por decirle “estás bien rica, mamasita” a una empleada de prácticas menor de edad: afirma que estaba “tarareando una canción”

Primeros problemas de suministro de combustible de aviones en Europa: Wizz Air alerta de escasez en tres aeropuertos

¿La casa de tu vecino siempre huele mal? La Ley de Propiedad Horizontal aclara cuándo puedes denunciar

Los trámites imprescindibles que hay que hacer al comprar un terreno para construirte una casa

La española Sener diseñará un megaproyecto ferroviario en Arabia Saudita: un corredor de 1.500 kilómetros para unir el mar Rojo al golfo Pérsico

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida